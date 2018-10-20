Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 0-0 biten Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi."İyi bir karşılaşma oldu. Her iki takımda eksikler olmasına rağmen iyi mücadele edildi. Maçın hakkı da beraberlik gibiydi.Bazı fırsatları değerlendiremedik. Kendi sahamızda kazanmak istememize rağmen yine de kabul edilebilir bir sonuç. Ligin 3'te 1'i tamamlanmış durumda. Bundan sonra takımlar mazereti yok. Bütün takımların hazır olması gerek."