Mecnun Otyakmaz: 'Ali Koç teklif yaptı!'

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile konuştu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mert Hakan Yandaş için aralık ayında yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Mehmet Arslan'ın yazısının tamamına Hürriyet gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Ali Koç'un Mecnun Otyakmaz'a yaptığı Mert Hakan Yandaş teklifi:
"Ali Koç'un size bir teklifi olmuş.
Mecnun Otyakmaz: Evet oldu. Yanılmıyorsam Aralık ayıydı. "Mert Hakan Yandaş'a talibiz. İsterseniz sözleşme imzalayalım ve bu sezonu siz de kiralık oynasın, Böylelikle oyuncunuzun kafası da karışmasın, siz de şampiyonluk yarışında bu oyuncunun kafa karışıklığından dolayı etkilenmeyin" dediler.
· Niye olmadı?
Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan uzatma teklifimizi zamana yaydığı için Ali Koç'un teklifi gerçekleşmedi.
"DİGİTÜRK'ÜN TEKLİF ETTİĞİ RAKAMLAR KABUL EDİLEMEZ"
Digitürk'ün kulüplere dayattığı indirimli rakamlardan yana da dertli Otyakmaz.
"Geçen yıl 10. sırada tamamladık. Bu sezon en kötü 3. olacağız. Performans primi dahil geçen yıldan 10 milyon TL fazla kazanıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu rakamları bizim kabul etmemiz mümkün değil."
İşte Ali Koç'un Mecnun Otyakmaz'a yaptığı Mert Hakan Yandaş teklifi:
"Ali Koç'un size bir teklifi olmuş.
Mecnun Otyakmaz: Evet oldu. Yanılmıyorsam Aralık ayıydı. "Mert Hakan Yandaş'a talibiz. İsterseniz sözleşme imzalayalım ve bu sezonu siz de kiralık oynasın, Böylelikle oyuncunuzun kafası da karışmasın, siz de şampiyonluk yarışında bu oyuncunun kafa karışıklığından dolayı etkilenmeyin" dediler.
· Niye olmadı?
Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan uzatma teklifimizi zamana yaydığı için Ali Koç'un teklifi gerçekleşmedi.
"DİGİTÜRK'ÜN TEKLİF ETTİĞİ RAKAMLAR KABUL EDİLEMEZ"
Digitürk'ün kulüplere dayattığı indirimli rakamlardan yana da dertli Otyakmaz.
"Geçen yıl 10. sırada tamamladık. Bu sezon en kötü 3. olacağız. Performans primi dahil geçen yıldan 10 milyon TL fazla kazanıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu rakamları bizim kabul etmemiz mümkün değil."