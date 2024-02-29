Meclis ne zaman tatile girecek, ne zaman kapanacak?

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Meclis'in tatile gireceği tarih, gündemle ilgili konuları merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl sağlık alanlarında yapılacak düzenlemeler ve 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesinde son mesaisini bugün yapıyor. İşte Meclis'in tatile gireceği tarih.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yerel seçimler öncesinde son mesaisini yapıyor.

Meclis'in son mesaisi bugün 8. Yargı Paketi olacak. Meclis, bugün 8. Yargı Paketini görüşecek ve düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından yarın itibarıyla tatile girecek.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

İşte 8. Yargı Paketi'nin maddeleri;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak

Emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

Anayasa Mahkemesinin bazı kararları uyarınca uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddiaları bakımından daha kolay erişilebilir, hızlı işleyen ve birincil nitelikte bir başvuru yolu oluşturuluyor ve ilgiliye Tazminat Komisyonuna müracaat imkanı tanınıyor