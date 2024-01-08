Haber Tarihi: 08 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 13:57

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu ile ilgili araştırmalar Ocak ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Sosyal medya platformlarında 15 tatilin bir aya uzatıldığına dair iddialar ve söylemler olsa da bu iddialar şu an için gerçeği yansıtmıyor. Peki 2023-2024 15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte yarıyıl tatili tarihleri...

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024
Abone Ol
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yarıyıl tatili ile ilgili planları öğrenci ve velilerin merak konusu haline geldi. Yarıyıl tatili, birinci dönemin sona ermesiyle başlayacak ancak öğrenci ve veliler, tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki, MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024 takvimi
MEB YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların çıkacağı yarıyıl tatili süresinin 1 ay olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Bu tür iddialara itibar edilmemeli ve MEB'in resmi duyuruları beklenmelidir.

Havaların soğuması ve kar beklentileri sebebiyle tatil süresinin uzayacağına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar bulunmaktadır.

15 TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.
 
Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024
.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024 Gündem MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? 15 tatil 1 ay mı oldu? 2024
İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu
Adana Demirspor'da bir veda kararı daha! Adana Demirspor Adana Demirspor'da bir veda kararı daha!
Pana - Oly derbisine UEFA'dan elit hakem! Panathinaikos Pana - Oly derbisine UEFA'dan elit hakem!
Altay'ın rakibi Paixao! Spor Toto 1. Lig Altay'ın rakibi Paixao!
Çıkıştaki Rizespor'un konuğu Beşiktaş Rizespor Çıkıştaki Rizespor'un konuğu Beşiktaş
Göztepe'den güzel prova Spor Toto 1. Lig Göztepe'den güzel prova
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçit vermiyor Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçit vermiyor
Bucaspor 1928'den gidenler hemen kapıldı Spor Toto 2. Lig Bucaspor 1928'den gidenler hemen kapıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa iddiası!
2
Rıdvan Dilmen'den yabancı sınırı, play-off ve kupa iddiası!
3
İşte Fernando Santos'un sözleşme süresi
4
Real Madrid'de Mbappe sesleri arttı
5
Beşiktaş'a yeni orta saha: Sanches
6
Marinakis, Yunanistan'daki şiddet olaylarına ateş püskürdü
7
Süper Kupa sonrası Riva'da kritik toplantı!

SON HABERLER

yukarı ok