"Adaylar, bizden bir açıklama olmadan bu tür haberlere itibar etmesin"

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ve orta dereceli okulların 31 Mayıs'a kadar kapalı olacağını, 7 Haziran'da yapılacak LGS'nin ertelenme durumunun hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; İlk ve orta öğretimde durum böyleyken 2.5 milyon lise öğrencisini ilgilendiren, 20-21 Haziran'da yapılması gerekirken, 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS'nin tarihinin tekrar geri çekileceği tartışmaları ayyuka çıktı.Pek çok öğrenci "Gece boyu uyuyamıyoruz. Belirsizlik son bulsun. Ertelenen sınavı yeniden geri çekme gibi girişimler psikolojimizi daha çok bozdu" diyerek, huzursuzluklarını dile getirdi.Sınavın tekrar geri çekilmesiyle ilgili talebin turizmcilerden geldiği ancak henüz bu konuda alınmış bir karar veya çalışma olmadığı öğrenildi. YÖK Başkanlığı adaylara seslenerek,dedi.7 Haziran'da 1.7 milyon 8. sınıf öğrencisinin yarışacağı LGS'nin aylardır ertelenmeyeceği söylenilse de, 4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından erteleme yönünde bir kararın açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.LGS'nin erteleneceği tarihin, üniversite sınavı ve diğer sınavlarla aynı tarihe denk gelmemesi için de alternatif senaryolar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.2020-2021 eğitim-öğretim yılı normal koşullarda 7 Eylül'de başlayacaktı. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ara verildi. Uzaktan eğitime geçilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün örgün eğitimin 31 Mayıs'a kadar ertelendiğini açıkladı.Bu da 19 Haziran 2020'de yaz tatiline girecek okullar için üç haftalık bir zaman kaldığını gösteriyor. Bu süre, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ve YKS evraklarını öğrenim gördükleri okullara onaylatmaları için bir zaman dilimi tanınması olarak değerlendiriliyor.Fiili derse başlanılması beklenilmediği gibi 7 Eylül'de açılması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılının da ilk iki haftasının telafi eğitimi ve sonraki haftanın da okula uyum süreciyle geçmesi bekleniyor. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin en iyi ihtimalle 2020'nin ekim ayında ders başı yapması bekleniyor.YKS'de yarışacak olan öğrencilere okuldaki ders notlarına göre eklenen OBP puanları 2020 YKS'ye özel notları bu yılın birinci dönemine kadar olan 3.5 yılın ortalaması alınacak.Bu yıl fiili eğitime ara verilen ikinci dönem OBP puanlarının hesaplanmasında etkili olmayacak.Öğrenci notlarını şişiren bazı özel öğretim kurumları ile bazı devlet okullarının öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da OBP nedeniyle ayrıcalıklı puan üstünlüğü sağlayacak.YKS'de OBP'nin haksızlığa yol açtığı çok tartışılsa da, kaldırılmayacak. Kaldırılması zaten gündemde değil ama kaldırılsa bile halen 12. sınıf öğrencisi olan ve üniversite sınavına sınava girecek öğrenciler için bir etkisi olmayacak. Hukuken kazanılmış bir hak olduğu için kaldırılsa bile, bu yıl sınava etkisi devam edecek.LGS'de zaten okul başarısı puanının hiçbir etkisi yoktu. Oluşturulan puan, sınavda sorulan 90 soruya verilen cevaba göre oluşturulduğu için lise yerleştirmelerinde OBP puanın yerleştirmeye bir etkisi yok.Adrese dayalı yerleştirmelerde yine okul başarısının bir etkisi bulunmuyor. Öğrenci evine en yakın okula yerleştirilecek.Sınıf geçmede bu yıla özel corona virüsü salfını virüs nedeniyle birinci dönem notlarıyla tüm öğrenciler zayıfı olsa da bir üst sınıfa geçecek. Zayıfı olan da olmayan da üst sınıfa geçerken, 8. ve 12. sınıf öğrencileri de yine Sınıf Geçme Yönetmeliği'ne göre birinci dönem notları değerlendirilerek mezun edilecek. Diploma notu yine ortaöğretim dönemi okula gittiği yıllardaki ders notlarının ortalamasına göre belirlenecek.Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre; eğitim öğretim yılı bir yıllık sürenin tamamını kapsadığı için öğrenim ücretinin hukuken ödenmesi gerekiyor. Yemek ve servis ücretleri ise eğer öğrenim ücretinin içine dahil bir sözleşme içinde ise ödenmek zorunda kalınacak.Yemek ve servis ücretleri öğrenim ücretlerinin dışında ise veli ve okul idareleri birlikte karar alacak. Özel okulların yemek ve servis ücretlerinin alınmaması yönünde eğilim gösterdikleri bildiriliyor. Özel okul nakilleri halen MEB tarafından durdurulduğu için de şu anda veliler isteseler de çocuklarını bir devlet okuluna nakletmiyor.Anaokulu ve kreş, zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için öğrenim, yemek ve servis ücretleri ödenmek zorunda değil. Çocuğunuz özel bir okulda anasınıfında ise okul yönetimiyle görüşerek ortak çözüm bulmanız gerekebilir. Devlete bağlı anaokullarında alınan aylık 180 TL'lik ücretler ise MEB kararıyla kesinlikle alınmayacak.MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 26 Mart 2020 tarihli resmi talimatla bu ücretin istenmeyeceği tüm devlet okullarına bildirildi. Ancak yine de bazı okullardan veliden ücret istenildiği şikayetleri geliyor. MEB'in bu yazıdan sonra yeni bir talimatı daha olmadığı için anasınıfı ve kreşler için 12 yıl zorunlu eğitim dışında olduğu için öğrenim ücreti, yemek ve servis ücreti ödemeniz gerekmiyor.