Haber Tarihi: 05 Eylül 2023 13:01 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 13:01

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI EKİM 2023 | MEB öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları!

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" diyerek yeni öğretmen atamalarının müjdesini verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI EKİM 2023 | MEB öğretmen atamaları branş dağılımı kontenjanları!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Öğretmen ihtiyacı hakkında net bir açıklama yapamadıklarını belirten Bakan Tekin, rakamların yaklaşık olduğunu ifade etti. Her yıl sonunda okullardaki ders sayısı, öğrenci sayısı, şube sayısı gibi faktörlere göre öğretmen ihtiyacının hesaplandığını dile getirdi. Şu anki net ihtiyaçlarının 68 bin öğretmen olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu rakamın yıl sonunda değişebileceğini ifade etti.

Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacını normal koşullarda yetiştiremedikleri için bahar yarıyılının başında yeni atanan öğretmenlerle başlayacaklarını, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip şubat ayında yeni öğretmenlerin de dahil edileceğini belirtti. Ayrıca, yabancı dil eğitimi, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi alanlarda ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

MEB BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Mart - 1 Nisan
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Merkezin İlanı: 4 Nisan
Sözlü Sınavların Yapılması: 16 Nisan
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 18 Nisan
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 24-25 Nisan
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması: 28 Nisan
Atama Tercihlerinin Alınması: 2-6 Mayıs
Atama Sonuçlarının Açıklanması: 8 Mayıs
Göreve Başlama: 1 Eylül'den Sonra

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."


Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI

Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI


 

SIRANO

 

ALAN ADI

TABAN

PUAN

KONTENJAN

SAYISI

1

Adalet

50

45

2

AileveTüketiciHizmetleri

50

3

3

Almanca

50

250

4

Arapça

50

440

5

BedenEğitimi

50

1.100

6

BilişimTeknolojileri

50

217

7

Biyoloji

50

450

8

BiyomedikalCihazTeknolojileri

50

21

9

BüroYönetimi/BüroYönetimiveYöneticiAsistanlığı

50

7

10

Coğrafya

50

750

11

Çince

50

1

12

ÇocukGelişimiveEğitimi

50

60

13

Denizcilik/GemiYönetimi

50

14

14

Denizcilik/GemiElektroniği

50

1

15

Denizcilik/GemiMakineleri

50

4

16

DinKültürüveAhlâkBilgisi

50

2.604

17

ElSanatlarıTeknolojisi/ElSanatları

50

89

18

ElSanatlarıTeknolojisi/Nakış

50

22

19

Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektrik

50

238

20

Elektrik-ElektronikTeknolojisi/Elektronik

50

150

21

EndüstriyelOtomasyonTeknolojileri

50

38

22

Felsefe

50

401

23

FenBilimleri

50

2.064

24

Fizik

50

787

25

Fransızca

50

13

26

Gazetecilik

50

3

27

GelenekselTürkSanatları

50

3

28

GemiYapımı/Gemi İnşa

50

2

29

GemiYapımı/Yatİnşa

50

4

30

GıdaTeknolojisi

50

21

31

GiyimÜretimTeknolojisi/ModaTasarımTeknolojileri

50

48

32

GörselSanatlar

50

602

33

GrafikveFotoğraf/Fotoğraf

50

3

34

GrafikveFotoğraf/Grafik

50

20

35

HalklaİlişkilerveOrganizasyonHizmetleri/Halklaİlişkiler

50

3

36

Harita-Tapu-Kadastro/HaritaKadastro

50

7

37

Harita-Tapu-Kadastro/Tapu

50

1

38

HastaveYaşlıHizmetleri

50

88

39

HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanSağlığı

50

27

40

HayvanSağlığı/HayvanYetiştiriciliğiveSağlığı/HayvanYetiştiriciliği

50

13

41

İlköğretimMatematik

50

2.656

42

İmam-HatipLisesiMeslekDersleri

50

430

43

İngilizce

50

2.433

44

İnşaatTeknolojisi/YapıDekorasyon

50

8

45

İnşaatTeknolojisi/YapıTasarım

50

3

46

İspanyolca

50

1

47

İtfaiyecilikveYangınGüvenliği

50

4

48

Kimya/KimyaTeknolojisi

50

552

49

KonaklamaveSeyahatHizmetleri /EğlenceHizmetleri

50

3

 

 

 

16.704
 

 

SIRANO

 

ALAN ADI

TABAN

PUAN

KONTENJAN

SAYISI

50

KonaklamaveSeyahatHizmetleri/KonaklamaveSeyahat

50

30

51

KuyumculukTeknolojisi

50

3

52

LaboratuvarHizmetleri

50

6

53

MadenTeknolojisi

50

3

54

MakineTeknolojisi/MakineveTasarımTeknolojisi/MakineModel

50

2

55

MakineTeknolojisi/MakineveTasarımTeknolojisi/MakineRessamlığı

50

9

56

MakineTeknolojisi/MakineveTasarım Teknolojisi/MakineveKalıp

50

47

57

Matbaa/MatbaaTeknolojisi

50

23

58

Matematik

50

2.317

59

MetalTeknolojisi

50

65

60

MetalurjiTeknolojisi

50

3

61

MobilyaveİçMekanTasarımı

50

92

62

MotorluAraçlarTeknolojisi

50

156

63

MuhasebeveFinansman

50

3

64

Müzik

50

637

65

MüzikAletleriYapımı

50

1

66

OkulÖncesi

50

3.269

67

ÖzelEğitim

50

2.306

68

PlastikTeknolojisi

50

12

69

Psikoloji

50

2

70

Radyo-Televizyon

50

7

71

RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerElektrik-Elektronik

50

6

72

RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerİnşaat

50

2

73

RaylıSistemlerTeknolojisi/RaylıSistemlerMekatronik

50

4

74

Rehberlik

50

3.604

75

Rusça

50

8

76

Sağlık/SağlıkHizmetleri

50

59

77

SağlıkBilgisi

50

21

78

SanatTarihi

50

10

79

SanatveTasarım/<span sty
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