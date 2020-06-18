MEB karne sorgulama (e-okul.meb.gov.tr)

"Okulları 3 haftalığına açsaydık, çok daha devasa sorunlarımız olacaktı"

"31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil"

"Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok"

"Birçok senaryoya göre hazırlık var"

"Kovid-19 tanılı öğrenciler için ayrı binalar oluşturuldu"

"Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı'na e karne ile ilgili de açıklamalar yaptı. Bakan Ziya Selçuk, "Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtılacak." ifadelerini kullandı. Lise karneleri ise randevu ile verilecek.İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören öğrenciler, sınav sonuçlarını ve yol sonu notlarını e karneleri üzerinden görecek. E okul üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası girerek e karne alınabiliyor.MEB'den E karne ne zaman çıkacak sorusuna cevap niteliğinde bir açıklama geldi. Ancak, okulların 18 Haziran'da sona ermesi sonrası karnelerin çıkacağı gün merakla bekleniyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesi olan e okul veli bilgilendirme sistemi girişi üzerinden notları, karneleri ve başarı durumlarını görebiliyor.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.Bakanı Selçuk, yaz kitaplarına ilişkin, "Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız." ifadedini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.Bakan Selçuk, "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli." şeklinde konuştu.Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimaline değinen Selçuk, Birçok senaryoya göre hazırlık olduğunu, problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlı olduklarını söyledi.Selçuk, LGS konusunda alınan tedbirlere ilişkin, "Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız." dedi.Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler konusunda, "Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler." diye konuştu.Selçuk, LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisiyle ilgili, sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamının boşa gideceğini, çok fazla risk olduğunu dile getirdi.