MEB karne sorgulama (e-okul.meb.gov.tr)

Bakan Ziya Selçuk karne açıklaması yaptı. Karnelerin e karne şeklinde dijital olarak ağıtılacağını ve velilerin buna ulaşmasını istedi. İşte e karne ne zaman çıkacak ve e karne ile ilgili soruların cevapları...

18 Haziran 2020 13:39
MEB karne sorgulama (e-okul.meb.gov.tr)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı'na e karne ile ilgili de açıklamalar yaptı. Bakan Ziya Selçuk, "Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtılacak." ifadelerini kullandı. Lise karneleri ise randevu ile verilecek.
E KARNE NASIL ALINIR
İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören öğrenciler, sınav sonuçlarını ve yol sonu notlarını e karneleri üzerinden görecek. E okul üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası girerek e karne alınabiliyor.

E KARNE NE ZAMAN ÇIKACAK?

MEB'den E karne ne zaman çıkacak sorusuna cevap niteliğinde bir açıklama geldi. Ancak, okulların 18 Haziran'da sona ermesi sonrası karnelerin çıkacağı gün merakla bekleniyor.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesi olan e okul veli bilgilendirme sistemi girişi üzerinden notları, karneleri ve başarı durumlarını görebiliyor.

E OKUL VELİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

"Okulları 3 haftalığına açsaydık, çok daha devasa sorunlarımız olacaktı"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.

Bakanı Selçuk, yaz kitaplarına ilişkin, "Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız." ifadedini kullandı.

"31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

"Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok"

Bakan Selçuk, "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli." şeklinde konuştu.

"Birçok senaryoya göre hazırlık var"

Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimaline değinen Selçuk, Birçok senaryoya göre hazırlık olduğunu, problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Selçuk, LGS konusunda alınan tedbirlere ilişkin, "Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız." dedi.

"Kovid-19 tanılı öğrenciler için ayrı binalar oluşturuldu"

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler konusunda, "Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler." diye konuştu.

"Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider"

Selçuk, LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisiyle ilgili, sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamının boşa gideceğini, çok fazla risk olduğunu dile getirdi.


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