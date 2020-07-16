meb.gov.tr LGS sonuçları sorgulama! LGS puanı öğrenme 2020

LGS

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matematik

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Milli Eğitim Bakanlığıncakapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "" adresinden açıklandı.LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler,dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.