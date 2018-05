meb.gov.tr 10 Şubat Ehliyet sınav sonuçları öğrenme, ehliyet sonuçları açıklandı mı?

10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına bakacak olursak, öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.





2018 EHLİYET NASIL ALINIR?



Sürücü adayları bu habere dikkat! 10 Şubat'ta yapılan ehliyet sınav sonuçları, ehliyet sınav sonuçları burda! Milli Eğitim bakanlığı resmi internet sitesinden bugün açıklıyor. T.C. kimlik numaranızla kolayca giriş yaparak sonuçları öğreneceğiniz ehliyet sınavının sonuçları için haberin devamını okuyabilirsiniz...1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.Yazılı ehliyet sınavından 70 baraj puanını geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İlk sınavı başarılı bir şekilde bitiren sürücü adayları direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını heyecanla bekliyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav listesine göre direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak geçmiş sınavlara bakıldığında ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ile 22 gün arasında yapılıyor.HANGİ SINIF EHLİYET ALACAKSINIZ?2017 itibari ile yürürlükte olan mevzuatlar doğrultusunda toplam 17 tür ehliyet sınıfı bulunmaktadır. Dolayısı ile sizin ilk etapta hangi sınıf ehliyet alacağınıza karar vermeniz gereklidir.Her ehliyet sınıfının kullanabildiği araç sınıfı birbirinden farklılık arz etmektedir. Ancak bazı ehliyet sınıfları kendi sınıfına giren aracın yanında başka araçları da kullanmaya imkan tanımaktadır.Almak istediğiniz sürücü belgesi yukarıdakilerden herhangi birisi olabilir. Bütün ehliyet sınıflarını en güncel mevzuatlara göre tek tek anlattığımız "Ehliyet Sınıfları" bölümünden incelemenizi öneririz.Yukarıda ki başlıkta belirttiğimiz gibi ilk önce hangi sınıf sürücü belgesi almanıza karar vermeniz gereklidir. Ancak karar verdiğiniz sürücü belgesi için ehliyet alma şartlarınızın uyması gereklidir. Her sürücü belgesi türü için farklı şartlar öngörülmüş olup, yaş, deneyim, sağlık gibi farklı şartlar öngörülmektedir. Sizlerde hangi sınıf ehliyet alacağınıza karar verdiyseniz eğer, "2018 Ehliyet Alma Şartları" konulu yazımızdan sizinde şartlarınızın uyup uymadığını kontrol edebilirsiniz.Ehliyet almak için sürücü sınavına girmek zorundasınız. Sınava girebilmek için ise kesinlikle bir sürücü kursuna kaydolmanız gereklidir. Aksi halde ehliyet sınavlarına girmeniz mümkün değildir.Ehliyet sınavları iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi teorik sınav, ikincisi ise direksiyon sınavı. Ancak her aday iki sınava girmemektedir. Daha önce deneyim şartı aranan sürücü sınıfları sadece direksiyon sınavına girecektir.Örneğin, C sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları için daha önceden B sınıfı ehliyet sahibi olma şartı arandığından bu adaylar sadece direksiyon sınavına girecektir. Dolayısı ile sürücü kursunda da sadece direksiyon derslerine girecek ve kursa yapması gereken ödemeyi ona göre yapacaktır.Sürücü kursuna kaydolmadan evvel dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise kurs ücretleridir. Öncelikle bilmeniz gereken en önemli detay, kurs ücretleri için her ilin ayrı ayrı olmak üzere taban fiyatının olmasıdır. Yani her il için taban fiyat belirlenmektedir ve o ilde bu fiyattan daha aşağıda kurs ücreti talep edilemez. Ancak yükseği talep edilebilir.Sürücü kursunda teorik derslerinizi tamamladıktan sonra teorik sınavına girmeniz gereklidir. Merkezi sınavlara girecek olan adaylar MEB tarafından Ülke genelinde yapılan sınav tarihlerini beklemek zorundadır. Bunun yanında bir çok ilde elektronik ehliyet sınavı uygulamasına geçilmiştir. Elektronik ehliyet sınavı hakkında detaylı bilgiyi "2018 Elektronik Ehliyet Sınavı Başvuru İşlemleri" konulu yazımızdan inceleyebilirsiniz. Teorik sınava girmek için öncelikle sınav ücretini yatırarak kursunuz aracılığı ile sınava başvuru yapmanız gereklidir.Kursa yazılmanız başlı başına yeterli değildir. Kursta iken sınav tarihlerini takip etmeniz ve sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava girmeniz gereklidir. Bir çok kurs bu aşamayı kendileri takip eder. Ancak bazı olumsuz durumların yaşandığı bilgisi bizlere dahi gelmekte. Dolayısı ile sınav tarihlerini ve sınav süreçlerini web sitemizden güvenle takip edebilirsiniz.Ehliyet sınavından kalmanız halinde yeniden sınav hakkınız bulunmaktadır. Test sınavını geçtikten sonra ancak direksiyon sınavına girebilirsiniz. (Bkz. Ehliyet Sınavından Kalan Adayların Yapması Gerekenler)Sınavda toplam 50 adet soru sorulmaktadır. Sınavı kazamanız için en az 70 puan almanız gereklidir. Yanlış cevaplarınız doğru cevapları götürmediğinden en az 35 soruyu doğru yanıtlamanız yeterlidir. 12 İlkyardım sorusu, 23 Trafik sorusu, 9 adet motor sorusu ve 6 trafik adabı sorusu sorulmaktadır.Yazılı sınavdan yani ehliyet teori sınavından başarılı olan adaylar direksiyon sınavını da geçmek zorundadır. Ehliyet alma sürecindeen çok zorlanacağınız aşama bu aşamadır. Dolayısı ile bu konu üzerinde web sitemiz olarak özellikle durmak istedik.Direksiyon sınavına girmek için kursunuzun size vermek zorunda olduğu direksiyon derslerini muhakkak alınız.Sınava girmeden evvel muhakkak hemen aşağıda başlıklarını verdiğimiz yazılarımızı incelemeniz sizler için hayati önem taşıyabilir.Kurstan alacağınız ehliyet sertifikası, sürücü belgesi yerine kullanılamaz. Müracaat ederek ehliyet (sürücü belgesi) almanız gereklidir.Kurstan alınan sertifikalar ile maksimum 2 yıl içinde sürücü belgesi alınmalıdır.İki sınavdan da başarılı olan adaylar için kurs ve MEB tarafından sürücü sertifikası düzenlenir. Akabinde sürücü adayı ehliyet belgesini çıkarmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şubeye Müracaat eder.Harç Ücretini Yatırma : Ehliyet için yukarıda ki adımları takip ettikten sonra, randevu almadan evvel harç ücretini ve sürücü belgesi kartı ücretini yatırmanız şarttır. Ücretler konusu ayrıca işlenecektir.