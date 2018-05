MEB Ehliyet Sınav sonuçları öğrenme (sorgulama) 2018 ehliyet sonuç sayfası

M.E.B. 10 Şubat 2018 ehliyet sınav sonuçlarını açıklıyor! Binlerce aday bugünü bekledi, M.E.B.'in haberine göre bugün sınav sonuçları açıklanacak. 10 Şubat 2018 tarihinde yapılan motorlu taşıt kursiyerleri sınavına dair beklenen açıklama bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Sınav sonuçları bugün MEB'in sonuç sayfasında açıklanırken, saat kaçta açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ehliyet sınav tarihleri ile direksiyon sınav tarihleri araştırılmaya başlanacak.Sınavı başarı ile geçenler direksiyon sınavına katılabilecek. Direksiyon sınav tarihleri 2018 üzerinden sorgulama yapan kursiyerler için MEB açıklama yaptı; 10 Şubat'ta sınava girenler ana sınav ve ara sınavlara girebilecek. Ana sınav 3 Mart 2018 ve 4 Mart 2018 tarihinde yapılırken, ikinci ana sınav tarihleri ise 10 Mart 2018 ve 11 Mart 2018 tarihilerinde yapılacak. Ara sınavlar ise 24 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 25 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. İkinci ara sınav tarihi ise 7 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 8 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.10 Şubat'ta yapılan 2018'in ilk sınavından sonra diğer sınavlar ne zaman yapılacak? MEB açıkladı! Buna göre; ikinci sınav 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri 23 Şubat 2018 tarihinde başlıyor, 28 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. Üçüncü sınav 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri 11 Mayıs'ta başlıyor, 12 Temmuz'da sona eriyor. Dördüncü sınav 20 Ekim 2018 tarihinde yapılıyor. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri 17 Ağustos'ta başlıyor, 27 Eylül'de sona eriyor. Son sınav ise 22 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri ise 13 Kasım 2018 ila 29 Kasım 2018 tarihleri arasında olacak.2018 yılı ile birlikte ehliyet alabilme konusunda ciddi değişiklikler yapıldı. 18 yaşını doldurmuş her gencin almaya hak kazandığı sürücü belgesine sahip olmak artik eskisi kadar kolay değil.1 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulamaya giren aday sürücü uygulamasında birçok değişiklik söz konusu. 2016 yılında ilk defa ehliyet alacaklar veya sürücü belgesi iptal olup da yeniden ehliyet almak isteyen adaylar belirli süreliğine "aday sürücü" konumunda olacak. Halk arasındaki tabirle stajyer ehliyet sahibi olacak. Buna göre yazılı sınav ve direksiyon eğitimini başarıyla geçen sürücü adayları iki yıl boyunca stajyer sayılacak.Yeni yönetmelikte ilk defa sürücü kursuna yazılacak adayları ilgilendiren gelişmeler de var. Sürücü kurslarına ilk defa başvuran adaylar stajyerlik şartının yanı sıra ceza puanı uygulamasına da tabi olacak. Bu süre içerisinde sürücü adayları 75 ceza puanı almamalı. Adayların 75 ceza puanını doldurması halinde sahip oldukları ehliyet ellerinden alınacak. Böylece sürücü adayları ehliyet alabilmek için yeniden kursa başvurmak durumunda kalacak.Trafikte Ceza Alınmasına Sebep Olan Durumlar Neler?Kırmızı ışıkta geçmek: 20 ceza puanıTakip mesafesine uymamak: 20 ceza puanıGeçmenin yasak olduğu yerlere girmek: 20 ceza puanıŞerit değiştirme kurallarına uymamak: 20 ceza puanıAraç üzerinde bulunan her türlü ekipmanın çalışmaması: 20 ceza puanıEhliyet belgesi sınıfının dışında bir aracı kullanmak: 20 ceza puanıBulunduğu şeritte yolun hız durumuna uygun olmayacak şekilde araç sürmek, sol şeridi gereksiz yere sürekli ihlal etmek, hatalı sollama yapmak: 20 ceza puanıOkul geçitlerine yaklaşırken durmamak ve geçiş yapan öğrenciye yol vermemek: 20 ceza puanıKaza yaptıktan sonra bir araç kaza yerinden ayrıldığında ve bu tespit edildiğinde: 20 ceza puanıSağa dönüş, sola dönüş, dönel kavşaklarda yapılacak dönüşlerin uygun olmaması ve yayalara yol verilmesi gereken yerlerde yol vermemek: 20 ceza puanıUzağı gösteren ışıkları gereksiz yere uzun süreli yakmak: 15 ceza puanıEmniyet kemeri takmak: 15 ceza puanıSadece park ışıklarıyla araç sürmek: 15 ceza puanıSis lambalarını gereksiz yakmak: 15 ceza puanıAraçların hızlarını düşürmeleri gereken yerlerde hızlı gitmeleri: 15 ceza puanıKarşıdan gelen aracın önceliği olduğu halde diğer aracın geçişini kolaylaştırmaması: 15 ceza puanıAraç sürerken cep telefonu kullanmak: 10 ceza puanıRuhsat (trafik tescil belgesi, trafik belgesi ve plaka) olmaksızın trafiğe çıkmak: 10 ceza puanıAracın muayene süresi geçtikten sonra trafik polisi tarafından yakalanmak: 10 ceza puanıAraçların cinsine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanları araçlarda bulundurmamak: 10 ceza puanıAraç üzerinde teknik bir değişiklik yapılması durumunda bu durumu bildirilmemek: 10 ceza puanıAraçta yüksek seste müzik dinlemek: 10 ceza puanıBir aracı tescil ettirmeden trafiğe çıkarmak: 10 ceza puanıSeyir halindeyken araçtan çöp atmak: 10 ceza puanıEhliyet belgesi sürüş sırasında yanında olmamak: 5 ceza puanıYeni ehliyet uygulamasında yazılı sınavdan 70 ve üzeri not alarak ilk aşamayı geçen ve direksiyon sınavında da başarılı olan adaylar iki yıl boyunca staj görecek. Bu süreçte trafikte sağa dönüşlerde yayaya yol vermeme, kırmızı ışık ihlali ve 0,20 promil alkollü yakalanan adaylar ehliyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu kurallara üç kere uymayan adaylar 75 ceza puanı alarak aday sürücü olma özelliğini yitirecek. Adaylar kurstan önce de psikoteknik testine tabi tutulacak.İstediğiniz herhangi bir ilden veya Türkiye'nin herhangi bir ilçesinden yeni ehliyet almak için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Başvuru için gereken evrakları tamamlandıktan sonra randevu almanız gerekiyor. https://surucurandevu.egm.gov.tr/ adresine girerek e-randevu sisteminden randevu alabiliyorsunuz.Formda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru girmeniz gerekiyor. Aksi durumda başvuru iptal ediliyor. Randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinizin bulunması gerekiyor. Randevu sırasında sizden istenen ve belirttiğiniz mail adresine gönderilen onay kodunun çıktısı ve hazırladığınız tüm diğer evraklar ile birlikte randevu aldığınız Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Randevu saatinizden 15 dakika önce orada bulunmalısınız.Başvurunuz kontrol edildikten sonra form dolduruluyor ve eski ehliyetiniz sizden alınarak size kullanabilmeniz için geçici sürücü belgesi veriliyor. 15 gün içinde yeni ehliyetiniz başvuru sırasında beyan ettiğiniz adrese PTT ile gönderilerek size ulaştırılıyor. Bu işlem için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Sürücü belgesi, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınabiliyor.Eskiden dokuz sınıftan oluşan sürücü belgeleri yeni düzenlemeyle on yedi sınıfa yükseldi. Yeni sistemde otomobil ve kamyonet kullanmak isteyenlerin B, minibüs kullanmak isteyenlerin D, kamyon ve çekici kullanacakların C, minibüs ve otobüs kullanacakların ise D sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor.İş makinesi kullanmak için G, lastik tekerlekli traktör kullanmak için F sınıfı sürücü belgesi almanız şart. Otomobil ve kamyonetlere takılan, 3 bin 500 kilogramdan ağır olmayan römorke sahip birleşik araçları kullanacakların ise "BE" sınıfı ehliyete sahip olmaları gerek.Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogram ile 7 bin 500 kilogram arasında olan kamyon ve çekicileri kullanmak için de C1 sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekli. Kamyon ve çekici araçlarla birlikte kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramdan fazla olan römork veya yarı römorklü birleşik araçları ise "CE" sınıfı ehliyet ile kullanabileceksiniz.11 kilovat gücünde, ağırlığına oranla gücü 0,1'i aşmayan ve silindir hacmi 125 santimetreküpe kadar olan sepetli ve sepetsiz iki tekerlekli motosikletleri kullanmak için A1 sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekli. Gücü 15 kilovata kadar olan 3 tekerlekli motorsikletleri ise A1 sınıfı ehliyetle kullanabilirsiniz. İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletler için ise M sınıfı ehliyet isteniyor.Yeni ehliyet uygulamasına göre, ehliyetlerin belirli bir süre sonunda yenilenmesi gerekiyor. Böylece minibüs, otobüs, kamyon ve çekici tipi araç kullananların ehliyeti beş yıl, motosiklet, otomobil, traktör ve iş makinesi kullanıcılarının ehliyetleri ise on yıl geçerli olacak. Aracınız için belirlenen sürenin sonunda sağlık raporuyla birlikte ehliyetiniz yenilenecek. Uluslararası standartlarda düzenlenen yeni sürücü belgeleri yurt dışında da kullanılabilecek.Yeni ehliyet sınavı için gerekli olan belgeler de değişti. Tek bir doktordan alınmış, sürücü olabileceğini belgeleyen sağlık raporu, bir biyometrik fotoğraf, parmak izi, sürücü belgesi için gerekli olan 15 TL'lik ödemenin yapıldığına dair bankadan alınacak fatura gibi belgeleri temin ettikten sonra adaylar emniyet müdürlüğüne bağlı olan trafik tescil şube müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.Yeni ehliyet yasasına göre teorik uygulama anlamında ciddi bir değişiklik yok. Soru sayısı ve yazılı sınav süresinde bir farklılık görülmüyor. Ancak ders konusunda küçük bir ilave yapıldı. Bugüne kadar ehliyet sınavlarında trafik, motor ve ilk yardımı konuları yer alıyordu. Yeni yılla birlikte bunların arasına "Trafik adabı" dersi de eklendi. Bundan böyle ehliyet sınavlarında dört soru trafik adabı dersinden gelecek.Yeni düzenlemeye göre direksiyon sınavına yönelik de birtakım değişiklikler var. Bunların başında sınav süresi geliyor. Daha önce 30 dakika olan direksiyon sınavı süresi 5 dakika arttırıldı. Adayın heyecanını atması ve aracı tanıması amacıyla verilen bu 5 dakika oldukça doğru bir uygulama. Bu 5 dakikada adaya araç ile ilgili de sorular soruluyor. Bu aşamada adayın sorulardan en fazla beşine doğru yanıt vermesi gerekli. Aksi halde sınavda başarısız sayılıyor.Ayrıca stop etme hakkının artması da adayları sevindiren bir yenilik. Yeni uygulama doğrultusunda direksiyon sınavlarında aracı iki kere stop ettirme hakkınız var. Daha önce bir kez stop ettirme hakkı bulunuyordu. Böylece aday aracı stop ettirdiğinde başarısız sayılıyordu. Bu değişiklikle birlikte adaya ikinci bir şans tanındığını söyleyebiliriz.Yapılan düzenlemeye göre ehliyet sınavı otomatik vitesli araçla da yapılabilecek. Otomatik vitesli araba kullanmayı düşünen adaylar kurslarda bu tip araçlarla eğitim alırken, ehliyetlerinde "sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabilir ifadesi" bulunacak. Bu yenilik özellikle otomatik vites kullanmak isteyen sürücüleri sevindirecek cinsten.Yazılı sınavı geçmeniz durumunda direksiyon sınavına girmeye hak kazanırsınız. Direksiyon sınavına gireceğiniz gün ve saat önceden belirlenir.Sınava, bağlı olduğunuz İlçe Milli Eğitim tarafından belirlenen saatte ve yerde girersiniz. Sınav yeri ve saati isteğe göre değişmez.Sürücü kursunun araçları ile sınav yapılır.B sınıfı otomobil sınavlarında sürücü adayının yanı sıra ön ve arka koltukta iki adet sınav hocası ve arka koltukta direksiyon hocası yer alır.Motosiklet sınavına girecek olanlar kurslarının vitesli motoru ile sınava girerler.Sınav günü ve saati hakkında sınavdan bir gün önce kursunuzdan bilgi alabilirsiniz.Ehliyet belgesi değiştirme işlemi 31 Aralık 2020 tarihinde son bulacak.Aracınızla trafiğe çıkmadan önce trafik sigortası ve kasko yaptırmayı ihmal etmeyin.