Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 12:29 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 12:29

MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 2024-2025

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi (AÖL) sınavları 1. Dönem takvimi belli oldu. 2024-2025 Açık öğretim lisesi sınav tarihi, kayıt işlemleri sona yaklaşırken adayların gündemine geldi. Açık lise sınavları belirlenen merkezlerde, merkezî sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. 3 oturumda düzenlenen sınavda sorumlu olunan her dersten 11 soru yer alıyor. Peki Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖL 2024-2025 dönemi takvimi açıklandı mı? İşte MEB takvimi...

MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? 2024-2025
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AÖL 2024-2025 dönemi kayıt süreci 27 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Açık öğretim liselerinde eğitim alan öğrencilere 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl açık öğretim ortaokulu, açık öğretim mesleki lisesi ve açık öğretim liselerinde yapacağı sınavların takvimini duyurdu. Sınavlar okul ortamında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. İşte AÖL yeni dönem sınav tarihleri!

AÖL YENİ DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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