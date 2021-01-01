McMillan: "Indiana işime son verdiğinde, şok olmuştum"

Atlanta Hawks başantrenörü Nate McMillan, geçtiğimiz yıl Indiana Pacers işine son verdiğinde "şok" olduğunu söyledi.



McMillan, önceki sene Indiana tarafından görevden alındığında oldukça şaşırmış ve NBA'de tekrar bir başantrenör olmak için fırsat bulup bulamayacağının merakı içine düşmüştü. Yine de, Lloyd Pierce'ın Mart ayında gönderilmesinden sonra Hawks koçluğunu geçici olarak devraldığında, bu şansa yeniden erişmişti.



Bu sezon Doğu Konferansı Finalleri'ne taşıdığı Atlanta'nın daimi başantrenörü olmayı başarmış olan 56 yaşındaki koç, geçtiğimiz sezon Indiana'dan ayrılmanın şok edici anını şöyle anlattı:



"Geçen yıl Indiana'dan gönderildiğimde, en hafif tabirle şok olmuştum. Hemen ardından, 'Bir yıl ara vereceğim, biraz uzaklaşmam gerekiyor' demiştim. Bunun nedeni, oyuncular, organizasyon ve çalıştığım kişiler için elimden geleni yapmış olmamdı. Her şeyimle dahil olmuştum. Bu gelişme sonrası, kendime biraz zaman ayırmam ve bu işi yapmaya devam etmek isteyip istemediğimi düşünmem gerekmişti."



