McMillan: "Bazen şansınız kötü gidebiliyor..."

Eski Indiana Pacers başantrenörü Nate McMillan, Pacers tarafından görevden alındıktan sonra ilk kez konuştu.



Kontrat uzatmasını imzaladıktan iki hafta sonra yapılan hamle oldukça sürpriz olurken, McMillan, The Athletic'den Bob Kravitz'e, Pacers'ın playoffların ilk turunu geçmesini beklemiş olduğunu söyledi:



"Evet, uzatmayı imzalamamın sebebi buydu, o şansı elde edecektim. Ama o zamanki düşüncem, playoffların ilk turundan çıkacağımız üzerineydi, çünkü Orlando'ya sağlıklı bir kadro ile gidiyorduk."



Bu çoğunlukla doğru olsa da, Domantas Sabonis plantar fasiit ile kadro dışı kaldığında, iş değişmişti.



"Oraya tam ve sağlıklı bir kadroyla gidip kaybetmiş olsaydık, onlar yerine bu kararı ben alırdım. Ama anlıyorum, bazen şansınız kötü gidebiliyor. Bana göre, bu durum, bu ülkede olanlara benziyor. Salgının sorumlusu olarak ülkeyi yöneten adamı gösteremeyiz, ama sizin gözetiminizde olanların sorumluluğunu almanız gerekiyor. Ve biz de seriyi atlayamadık, bu yüzden bunun sorumluluğunu da ben almalıyım."



İLK BEŞ KADRO, ÇOĞUNLUKLA SAKATTI



McMillan daha önce de başantrenör olarak kötü şansla karşılaşmıştı. Geçmişte Brandon Roy ve Greg Oden'ın sakatlıklarla dolu kariyerleri sırasında Portland Trail Blazers'a koçluk yapmış olan 56 yaşındaki başantrenör, son iki sezonun çoğunda, Indiana'daki yıldızı Victor Oladipo'dan yoksundu.



McMillan, görevden alınmadan önce, Pacers'ın potansiyeline ulaşmak için tam sağlığına kavuşması gerektiğini söylemişti ve takımın Oladipo, Sabonis, Malcolm Brogdon, T.J. Warren ve Myles Turner'dan oluşan beşlisini, istikrarlı bir şekilde sahada göremediğinden bahsetmişti.



"86 DAKİKA BERABER OYNADILAR!"



Ancak, Pacers başkanı Kevin Pritchard'ın bu oyuncuların hep beraber kaç dakika oynadıklarını tam olarak bildiğini belirtti:



"Bana takım hakkında ne düşündüğümü soruyordu ve ben 'Bence bu harika bir takım ama onları yaklaşık beş maç bile birlikte görmedik.' dedim. Sonra Kevin, 'Onları 86 dakika beraber gördün.' dedi. 'Dalga geçiyorsun' dedim. Yani, bilmiyorum, bence yetenek bizde var. Ama bu yetenek bir araya gelebilir mi? Bilmiyoruz, çünkü bu fırsatı hiç yakalayamadık."



