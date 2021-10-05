McLaren, Türkiye'ye umutlu geliyor!

Formula 1 Türkiye GP öncesi McLaren takım patronu Andreas Seidl ve pilotlar Lando Norris ile Daniel Ricciardo İstanbul Park'ı değerlendirdi.



Andreas Seidl, "Sezonun son üçte birlik dilimine giriyoruz. Soçi'de hayal kırıklığı yaratan bir sona rağmen öğrenmemiz gereken çok şey vardı. Türkiye geçen yıl takvime çok güzel bir katkı yaptı. İstanbul'a dönüyor olmak bize heyecan veriyor. Türk McLaren taraftarlarının desteğini hissediyoruz. Geçen yıl çok değişken bir yarış oldu. Bu sezon da benzerini bekliyoruz." dedi.



"İSTANBUL, GERÇEK BİR SÜRÜCÜ PİSTİ"



Lando Norris, "Son grand-prix'de çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Şimdi İstanbul'da yarışmayı dört gözle bekliyorum. İstanbul Park, gerçek bir sürücü pisti. Geçen yıl heyecan verici bir yarış yaşadık. Türk McLaren taraftarları gerçekten tutkulu. Bu yüzden onları görmek harika olacak." ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL HARİKA BİR PİSTE SAHİP"



Daniel Ricciardo, "Türkiye'ye geri dönüyoruz. İstanbul Park harika bir piste sahip. Geçen sezon orada bir yarış olmuştu ama yeterli datamız yok. Bu nedenle sıkı çalışmalıyız. Takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşıyoruz. O yüzden her yarış çok önemli. Türkiye'deki yarış da bu açıdan çok kritik olacak." değerlendirmesini yaptı.



