McLaren pilotları, İstanbul'da iyi sonuç için umutlu

McLaren pilotları Ricciardo ve Norris, cuma günü kötü geçen seanslara rağmen yarışta iyi iş çıkaracaklarına inanıyorlar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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McLaren pilotları, İstanbul'da iyi sonuç için umutlu
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08 Ekim 2021 18:06
McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, İstanbul Park'ta çıktığı ilk iki seansın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk seansta 12'inci, ikinci seansta ise 14'üncü olan Ricciardo, "Derecelere rağmen hislerim çok iyiydi. Geçen seneye göre İstanbul Park'taki yol tutuş gayet mükemmel. Daha fazla kavrama var. Araçta yapmamız gereken değişiklikleri çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lando Norris ise "İyi bir gün geçirdik. Cuma günü yapmamız normal olan birkaç hata yaptık. Cumartesi günü için birkaç farklı şey denedik. Geçen yıla göre 5-6 saniye daha hızlıyım ve gerçekten pistte farklı bir his var." açıklamasını yaptı.


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