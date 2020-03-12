McLaren, Avustralya Grand Prix'sinden çekildi

Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini bildirdi.

Haber; AA
McLaren, Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
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12 Mart 2020 15:34
Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini duyurdu. 

McLaren takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı. 

17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

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