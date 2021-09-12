McLaren 11 yıl sonra tarih yazdı!

Olaylı Formula 1 Monza GP'sinde Verstappen ve Hamilton yarış dışı kaldı; McLaren 11 yıl sonra duble yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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McLaren 11 yıl sonra tarih yazdı!
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12 Eylül 2021 17:33
Formula 1'de olaylı Monza Grand-Prix'sinde McLaren dublesi yaşandı.

Şampiyonluk adayları Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın 26. turda yaşadıkları kaza sonrası yarış dışı kaldılar. Yarışı ilk turdan itibaren kontrol altında tutan Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, 3 yıl sonra ilk yarışını kazandı.

Yine McLaren'den Lando Norris, yarışı ikinci sırada bitirerek McLaren'a 11 yıl aradan sonra ilk dublesini getirdi. İngiliz takım ayrıca 9 yıl sonra ilk yarışını da kazandı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışı 3. sırada bitirse de 5 saniye cezası nedeniyle 5. sıraya geriledi. Yarışa 19. sıradan başlayan Valtteri Bottas ise 3. sırayı alarak podyumu tamamladı.


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