McLaren 11 yıl sonra tarih yazdı!

Formula 1'de olaylı Monza Grand-Prix'sinde McLaren dublesi yaşandı.



Şampiyonluk adayları Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın 26. turda yaşadıkları kaza sonrası yarış dışı kaldılar. Yarışı ilk turdan itibaren kontrol altında tutan Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, 3 yıl sonra ilk yarışını kazandı.



Yine McLaren'den Lando Norris, yarışı ikinci sırada bitirerek McLaren'a 11 yıl aradan sonra ilk dublesini getirdi. İngiliz takım ayrıca 9 yıl sonra ilk yarışını da kazandı.



Red Bull pilotu Sergio Perez, yarışı 3. sırada bitirse de 5 saniye cezası nedeniyle 5. sıraya geriledi. Yarışa 19. sıradan başlayan Valtteri Bottas ise 3. sırayı alarak podyumu tamamladı.



