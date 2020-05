McHale, Jerry Krause'un "kötü adam" olarak tasvirinden rahatsız

Boston Celtics efsanesi Kevin McHale, "The Last Dance" belgeselinde eski Chicago Bulls genel menajeri Jerry Krause'un kötü adam olarak tasvir edilmesine tepki gösterdi.



Krause, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinde tanıtılma şekli yüzünden, son zamanlarda en kutuplaştırıcı karakterlerden biri haline geldi. İlk birkaç bölümde, Krause'un Bulls hanedanının sona ermesinde çok önemli bir rol oynadığı açıkça belirtilmişti.



McHale bu konuyu ele aldı ve kendi adına, belgeselin Krause'u tasvir şeklinde haksız olabileceğini düşündüğünü belirtti:



"Jerry bir tür kötü adam gibi gösterilmişti ve o kötü bir adam değil. Gerçekten kötü bir adam değildi. Onunla GM olarak iş yapmak oldukça kolaydı. Harika bir takımı bir araya getirdi. Michael Jordan onu çok tutmadığı için herkesin çok üzerine gittiğini düşünüyorum."



McHale, Krause için gerçekten kötü hissettiğini de ekledi:



"Nasıl tasvir edildiğini görünce neredeyse kendimi kötü hissetmiştim. Jerry o kadar kötü bir adam değil, gerçekten de değildi. Ondan gerçekten keyif almıştım. Bu, özellikle vefat eden ve söz sahibi olmayan bir adam için çok iyi bir tasvir değildi. Bu beni biraz üzdü."



Belgeselin sona ermesine altı bölüm daha var ve bu kalan kısımda, serinin Krause'un iyi taraflarına da değinilmesi umuluyor.