McHale: "Heat'in, topu verip 'sayı bul' diyebileceğiniz bir adamı yok"

Boston Celtics efsanesi Kevin McHale, Miami Heat'in NBA şampiyonluğunu kazanmak için kendi başına tehdit oluşturan bir yıldıza ihtiyacı olduğunu söyledi.



McHale, Heat'in NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'a karşı 1-3 geriye düşmesi sonrası, Miami Herald'dan Barry Jackson ile düşüncelerini paylaştı. McHale'in gözlemine göre, Heat'in kendi başına skor üretebilen ve savunmayı çökerten bir yıldızı bulunmuyor:



"Miami'yi oynarken izlediğinizde, topu verebileceğiniz ve 'Al. Şu anda sevdiğin noktadasın, bize bir sayı bul' diyebileceğiniz, savunmanın da o noktayı bildiği ve ikili sıkıştırma getirdiği bir adamları yok."



"BUTLER, DAVIS'E KARŞI BUNU YAPAMAZ"



McHale, her şampiyonluk takımının bu tür bir oyuncuya sahip olduğunu kaydetti. Kendi şutlarını yaratabilen bir oyuncunun, mükemmel savunma yapan bir takıma karşı bir serinin kilit noktalarından biri olduğunu da ekledi:



"Bu seride, bir pozisyonda düzgün bir şut bulabilmek için bazen beş veya altı farklı eylem ortaya koymaları gerekiyor. Tüm iyi şampiyonluk takımlarında, topu kendisinin sahada sevdiği yerde buluşturabileceğiniz bir adam olur. Herkesin böyle bir oyuncusu vardı. Miami'de bu yok. Çok fazla hareket ederek hücum yaratmaları gerekiyor. Özellikle arka arkaya üç veya dört maçtan sonra, iyi bir playoff savunmasına karşı iyi şutlar üretmek zordur. Onlarda öyle bir adam yok. Jimmy Butler bunu Anthony Davis'e karşı yapamaz."



NBA Finalleri'nin 5. maçı Cuma gecesi TSİ 04.00'te oynanacak ve 3-1 önde olan Lakers'ın, seriyi sonlandırma şansı bulunuyor.



