McGregor Khabib boks maçı CANLI İZLE, Conor McGregor ile Khabib Nurmagomedov İZLE

Khabib Nurmagomedov Conor McGregor maçı sona erdi. Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu.

07 Ekim 2018 07:33
McGregor Khabib boks maçı CANLI İZLE, Conor McGregor ile Khabib Nurmagomedov İZLE
UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı.
Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.

Kriyerinin 27.maçına çıkacn Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.



MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI

Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.

NURMUGAMEDOV: "DİNİME, ÜLKEME, BABAMA HAKARET ETTİ"

Khabib Nurmugamedov, Conor McGregor'ı 4 raunt sonunda yendikten sonra kafes dışına çıkması ve İrlandalı boksörün ekibine saldırması hakkında konuştu.

İşte Nurmugamedov'un sözleri:

"Nevada Atletik Komisyonu'ndan ve Vegas'tan özür diliyorum. Biliyorum, benim en iyi tarafımı görmediniz. Fakat, ben de bir insanım.

İnsanlar, benim kafesten sıçrayışım ve sonrası hakkında konuşuyorlar sadece, bunu anlamıyorum. Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Birkaç insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu konuşulanlar nedir? İnsanlar, kafesten çıkışımı mı konuşacaklar sadece? Anlayamıyorum...

Bakın, bu spor saygı doludur, küfürle dolu bir spor değil. Ben oyunu değiştirmek istiyorum. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez."









CONOR MCGREGOR KİMDİR?

McGregor 2008 yılında MMA antrenmanlarına başladı. 2012'de Cage Warriors tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu olmayı başardı. 2013 yılında UFC ile sözleşme imzaladı ve 2015 yılında UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy sıklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205'te

Eddie Alvarez'i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.
Lakabı: Adı çıkmış
Ağırlık: 70 Kg
Boy: 1,72 m
Kariyeri: 19 galibiyet, 3 yenilgi, 17 nakavt

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 tarihinde doğdu. Avar asıllı Rus boksör, şu anki UFC hafif siklet şampiyonudur. 26 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip kişidir. Ayrıca Khabib Nurmagomedov, UFC'nin ilk Rus ve Müslüman şampiyonudur.

Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu.

3 Ağustos 2018 tarihinde, Nurmagomedov'un ilk unvan savunmasını eski şampiyon Conor McGregor'a karşı 6 Ekim 2018'deki UFC 229'da yapacağı duyuruldu.

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Divock Origi harekatı! Galatasaray

Galatasaray'dan Divock Origi harekatı!
Yıldırım Demirören: 'Biraz daha sabır' Milli Takım

Yıldırım Demirören: "Biraz daha sabır"
Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi! Beşiktaş

Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi!
Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens! Beşiktaş

Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens!
Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber! Beşiktaş

Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber!
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı! Beşiktaş

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı!
Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası! Galatasaray

Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası!
Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı! Beşiktaş

Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı!
Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor! Galatasaray

Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!
Daha fazla göster
1

Porto'da Yacine Brahimi krizi!
2

"Real Madrid'i reddettim, transferim imkansız"
3

Aykut Kocaman ve Murat Öztürk iddialara cevap verecek
4

Bonucci: "Juventus'tan ayrılmak hataydı"
5

Ali Koç, Aatıf ve Dirar gerçeklerini açıkladı!

6

İşte Fenerbahçe'nin yeni sponsoru!
7

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı!
8

Ali Şen: ''Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim''
9

Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!
10

Paul Pogba yeni hedefini açıkladı! "Hiç kazanmadım"
yukarı ok