McGregor Khabib boks maçı CANLI İZLE, Conor McGregor ile Khabib Nurmagomedov İZLE

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MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI

NURMUGAMEDOV: "DİNİME, ÜLKEME, BABAMA HAKARET ETTİ"

hafif sıklet unvan maçındailekozlarını paylaştı.Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.Kriyerinin 27.maçına çıkacn Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.Khabib Nurmugamedov, Conor McGregor'ı 4 raunt sonunda yendikten sonra kafes dışına çıkması ve İrlandalı boksörün ekibine saldırması hakkında konuştu."Nevada Atletik Komisyonu'ndan ve Vegas'tan özür diliyorum. Biliyorum, benim en iyi tarafımı görmediniz. Fakat, ben de bir insanım.İnsanlar, benim kafesten sıçrayışım ve sonrası hakkında konuşuyorlar sadece, bunu anlamıyorum. Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Birkaç insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu konuşulanlar nedir? İnsanlar, kafesten çıkışımı mı konuşacaklar sadece? Anlayamıyorum...Bakın, bu spor saygı doludur, küfürle dolu bir spor değil. Ben oyunu değiştirmek istiyorum. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez."McGregor 2008 yılında MMA antrenmanlarına başladı. 2012'de Cage Warriors tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu olmayı başardı. 2013 yılında UFC ile sözleşme imzaladı ve 2015 yılında UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy sıklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205'teEddie Alvarez'i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.Lakabı: Adı çıkmışAğırlık: 70 KgBoy: 1,72 mKariyeri: 19 galibiyet, 3 yenilgi, 17 nakavtKhabib Abdulmanapovich Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 tarihinde doğdu. Avar asıllı Rus boksör, şu anki UFC hafif siklet şampiyonudur. 26 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip kişidir. Ayrıca Khabib Nurmagomedov, UFC'nin ilk Rus ve Müslüman şampiyonudur.Tony Ferguson ile müsabakası dördüncü kez 7 Nisan 2018'deki UFC 223 ana olayı için ayarlandı. Müsabaka Conor McGregor'un elinden alınan UFC hafif siklet şampiyonluğu içindi. Ancak 1 Nisan 2018'de Tony Ferguson'nun dizini sakatladığı duyuruldu ve yerini UFC tüy siklet şampiyonu Max Holloway aldı. 6 Nisan tarihinde New York Eyaleti Atletik Komisyonu, müsabakaya çıkmak için aşırı kilo verdiği gerekçesiyle Max Holloway'i müsabakadan çekti. Holloway'in yerini Al Iaquinta aldı fakat kendi maçı için 70.8 kg tartılan Iaquinta, hafif siklet şampiyonluk müsabakası ağırlık limiti olan 70.3 kg'ın üstünde tartıldığı için kazansa bile yeni şampiyon olamayacaktı. Nurmagomedov müsabakayı beş raunt boyunca domine etti ve rakibini jüri kararıyla yenip UFC hafif siklet şampiyonu oldu.3 Ağustos 2018 tarihinde, Nurmagomedov'un ilk unvan savunmasını eski şampiyon Conor McGregor'a karşı 6 Ekim 2018'deki UFC 229'da yapacağı duyuruldu.