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McGowan, Trail Blazers başkanlığından istifa etti!

Portland Trail Blazers başkanı Chris McGowan, dokuz yıllık görev süresinin ardından istifa etmeye karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers başkanı Chris McGowan, dokuz yıllık görev süresinin ardından istifa etmeye karar verdi.

Genel menajer yardımcısı Dewayne Hankins'in, ekibin yeni iş operasyonları başkanı olarak görevi devralacağı bildirildi.

26 Kasım'da istifası geçerli olacak olan McGowan, Blazers organizasyonuna ve taraftarlarına teşekkür eden bir açıklama yaptı:

"Tutkulu taraftarlarımıza ve takım ortaklarımıza hizmet etmek bir zevkti. Rip City'deki herkese başarılarının devamını diliyorum."

McGowan, 2012'den beri Blazers'ın CEO'luk görevini üstleniyordu.


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