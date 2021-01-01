McGee: "Shaqtin' a Fool, kariyerime zarar vermişti"

Phoenix Suns pivotu JaVale McGee, geçmişte sürekli olarak "Shaqtin' A Fool" programında yer almanın "repütasyonuna yavaş yavaş zarar verdiğini" itiraf etti.



NBA taraftarları, bir dönem McGee'yi NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın dikkatini çeken komik pozisyonları bir araya getirdiği "Shaqtin' A Fool" programında görmeye oldukça alışmıştı.



Programı izleyenlerin bundan oldukça keyif aldığı bir gerçek olsa da, bu durumun McGee'nin kariyeri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ortaya çıktı.



Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers ile şampiyonluklar kazanan McGee, popüler segmentin üzerinde yarattığı imajın, takımların kendisini bir oyuncu olarak nasıl gördüğünü etkilediğini, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile Club Shay Shay'deki bir röportajda açıkladı:



"Shaqtin' a Fool'da yer aldığım zamanların, diğer takımlara gitmeye başlayana kadar kariyerim üzerinde nasıl etkisi olduğunu fark etmemiştim.



Ve sene ortasında diğer koçlarla konuştuğumda, adamlar 'Sürekli şu Shaqtin' a Fool'u izlerken senin hakkında düşüncelerim çok farklıydı ve bu kadar akıllı bir çocuk olduğunu asla bilmiyordum. Son derece sesi çıkan, harika bir basketbol oyuncususun.' diyorlardı.



Yavaş yavaş itibarımı zayıflatıyordu. 24 yaşında genç, atletik ve heyecanlı bir basketbolcu olmama rağmen, bana yavaş yavaş zarar vermeye başlamıştı."



