McGee: "LeBron'la oynamak, Curry'yle oynamaktan daha keyifliydi"

Phoenix Suns pivotu JaVale McGee, Los Angeles Lakers'ta LeBron James ile beraber oynamaktan, Golden State Warriors'ta Stephen Curry ile oynamaktan daha fazla keyif aldığını itiraf etti.



McGee, Bleacher Report'un soru cevap oturumunda Warriors ve Lakers ile oynama deneyimi gibi birkaç konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Tecrübeli pivot, Curry veya LeBron arasında hangisiyle oynamanın daha keyifli olduğu sorulduğunda, tercihini Lakers süperstarından yana kullandı:



"Muhtemelen Lakers'ta olduğum ilk yılda LeBron'la oynamak derdim."



Los Angeles'ta iki sezon oynayan ve ilk sezonunda bir şampiyonluk kazanmış olan McGee, aynı şekilde Warriors'ın kazandığı 2017 ve 2018 şampiyonluklarının da bir parçasıydı.



