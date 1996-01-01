Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

McGee: "LeBron'la oynamak, Curry'yle oynamaktan daha keyifliydi"

Phoenix Suns pivotu JaVale McGee, Los Angeles Lakers'ta LeBron James ile beraber oynamaktan, Golden State Warriors'ta Stephen Curry ile oynamaktan daha fazla keyif aldığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns pivotu JaVale McGee, Los Angeles Lakers'ta LeBron James ile beraber oynamaktan, Golden State Warriors'ta Stephen Curry ile oynamaktan daha fazla keyif aldığını itiraf etti.

McGee, Bleacher Report'un soru cevap oturumunda Warriors ve Lakers ile oynama deneyimi gibi birkaç konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Tecrübeli pivot, Curry veya LeBron arasında hangisiyle oynamanın daha keyifli olduğu sorulduğunda, tercihini Lakers süperstarından yana kullandı:

"Muhtemelen Lakers'ta olduğum ilk yılda LeBron'la oynamak derdim."

Los Angeles'ta iki sezon oynayan ve ilk sezonunda bir şampiyonluk kazanmış olan McGee, aynı şekilde Warriors'ın kazandığı 2017 ve 2018 şampiyonluklarının da bir parçasıydı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal