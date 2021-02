McGee: "Lakers beni takas ettiğinde, şaşırmadım"

Cleveland Cavaliers pivotu JaVale McGee, geçtiğimiz ölü sezon döneminde Los Angeles Lakers tarafından takas edilmesinin, kendisini şaşırtmadığını söyledi.



Lakers, maaş boşluğu yaratmak ve Marc Gasol ile sözleşme imzalamak için, McGee'yi Cavaliers'a takas etmeye karar vermişti



McGee, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in "Posted Up" isimli podcasti'ne konuk olduğunda, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Beni şaşırttığını söyleyemem, ama haberim de yoktu. Zaten şimdiye dek altı farklı takımdaydım. Hayatım boyunca hiçbir yerde iki yıldan fazla yaşamışlığım yok.



NBA'den önce bile böyleydi. Hiçbir zaman bir yerde kök salarak 'Tamam, buraya yerleşebilirim' diyen bir adam olmadım. Asla rahata erebilen biri değilim. Hem de hiç. Her zaman savaş halindeyimdir. Ve bunda sorun yok.



Beni Cleveland'la takas ettiklerinde, kendi kendime 'Tamam, Cleveland'a gidiyorum o zaman' dedim. Bu kadar. 'Yazık be bana' falan demedim. Cleveland'a gidip, 'geçen yılkinden daha fazla para kazanacağım.' dedim."



"HALİNİZE ŞÜKRETMENİZ GEREK"



33 yaşındaki oyuncu, şu şekilde devam etti:



"Halinize şükretmeniz ve sadece 450 oyuncudan oluşan bir ligde bulunduğunuzu anlayarak, ortalama bir kariyerin 3-4 sene sürdüğünü de bilmeniz gerekiyor. Ben bu süreyi üçe katlamış biriyim.



Kendime de aynısını söyleyip, fırsat geldiğinde yararlanmam gerektiğini de belirttim. Burada, Cleveland'da sıram geldiğinde, oyunumu oynuyorum."



McGee, Lakers ile bir sezon oynamış ve 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.