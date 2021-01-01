McGee: "Klay, bence eski Klay gibi geri dönecektir!"

Phoenix Suns pivotu JaVale McGee, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın nerede sıkıntı çekebileceği ve dönüşünde beklentinin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu.



"Club Shay Shay" podcast'inde McGee, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'a, Klay'in sakatlıktan dönüşü hakkında konuştu:



"Doğrusu, eski Klay gibi olmasını bekliyorum. Savunmada ne kadar iyi ve agresif olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden belki de sezonun ilk ayında bu alanda biraz gevşeklik olabilir. Çünkü rakipleri hücumda kilitleme üzerine yapılan antrenmanları yaz aylarında ya da ölü sezonda tam anlamıyla yapamıyorsunuz. Ama hücum tarafında, kolunu sakatlamadığı için şut atmaya devam edecektir."



Klay en son 2019 NBA Finalleri'nde oynamış ve sonra çapraz bağını ve aşil tendonunu yırtarak toplamda iki sezon kaçırmıştı.



