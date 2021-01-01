McGee: "İnsanlar, LeBron'un büyüklüğünü çok hafife alıyor..."

Phoenix Suns pivotu JaVale McGee, insanların eski takım arkadaşı Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i nasıl hafife aldıklarını açıkladı.



2020'de Lakers ile bir yüzük kazanarak LeBron'un büyüklüğünü ilk elden deneyimlemiş olan McGee, kısa süre önce eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'nin "Club Shay Shay" podcast'inde yer aldı.



33 yaşındaki oyuncu, LeBron'un oynama biçimi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"LeBron maçlar sırasında hem kendisi, hem de diğer iki oyuncu adına oyunu düşünen bir adam. Bu yüzden kesinlikle kendisinin yalnızca bir oyuncudan çok bir oyuncu koçu olduğunu düşünüyorum."



"PEK SÜPERTAKIMLARLA OYNAMADI"



McGee, insanların LeBron'un büyüklüğünü kabul etmemesinin nedeni olarak şunları gösterdi:



"İnsanların onu gerçekten ne kadar büyük olduğu konusunda hafife aldıklarını düşünüyorum. Özellikle yaptığı şeyleri düşününce. On yılın dokuzunda Final oynadı ve takımlara baktığınızda, bazılarında 'Ona cidden yardım edecek kim vardı ki' diyorsunuz.



Aslında pek süpertakımlarla oynamadı. Dwyane Wade'i sayarsanız, belki bir iki tane vardı. O yıllarda başından o kadar şey geçmesine rağmen, hala Finallere kalabiliyordu."



