Dallas Mavericks pivotu JaVale McGee, oyuncularına saha dışında davranış biçimi konusunda hiçbir takımın Golden State Warriors ile kıyaslanamayacağını söyledi.



McGee, "The Draymond Green Show"a katıldığı bölümde eski takımı Warriors organizasyonuna büyük övgüler yağdırarak, başka yerlerden daha iyi teklifler almasına rağmen neden 2017'de bir yıllık kontratla takımda kalmayı tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:



"Şampiyonluğu bir kez tattığım için. Sezonun ilk maçından playofflar dahil son maçına kadar bu başarı için neler yapılması gerektiğini göstermelerinin yanı sıra, tecrübe ettiğim kardeşlik ortamı ve organizasyonun oyuncularına davranış şeklinden dolayı. Şimdiye dek kariyerimde üç-dört takımda oynadım ve Warriors açık ara, oyuncularına en iyi davranan takımdı.



Mesela deplasman turlarında oyuncular beraber yemek yerdi. Oradan sonra dört farklı takımda oynadım ve hiçbirinde böyle bir şey hala görmüş değilim. Sadece takım arkadaşlarınızla değil, onların arkadaşları ve aileleriyle bir araya geliyordunuz ve hesap ödeme konusunda bir endişeniz olmuyordu. Ne isterseniz söylüyordunuz.



Hepimiz kardeş gibiydik ve bir arada çok keyif alıyorduk. Bu durum, beni 'Bir milyon dolar daha fazla kazansam ne olacak, ben bunu tekrar yaşamak istiyorum' demeye itmişti. Ve işe yaradı da."



Golden State'te iki sezon forma giyen McGee, 2017 ve 2018'de arka arkaya şampiyonluk kazandıktan sonra, 2020 yılında da Los Angeles Lakers ile üçüncü şampiyonluğunu kazanmıştı.



35 yaşındaki oyuncu, 15 yıllık kariyeri boyunca Washington Wizards, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers ve Phoenix Suns ile de zaman geçirmişti.





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