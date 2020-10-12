McGee, Giannis Antetokounmpo'yu iğneledi!

"Y'all talk about the Greek Freak, he's the first one winning!"@JaValeMcGee to Kostas Antetokounmpo 💀 pic.twitter.com/JIz0RoCsVJ



— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020

Los Angeles Lakers'ın pivotu JaVale McGee, takım arkadaşı Kostas Antetokounmpo'nun ilk şampiyonluk yüzüğünü kazanmasıyla, ilk şampiyonluk kazanan Antetokounmpo olması üzerine, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis ile dalga geçti.Giannis üst üste ikinci yıl MVP ödülünü kazansa da, playofflarda başarısız olmuştu. Geçen sezonun fiyaskosundan sonra takım olarak iyileşmeleri beklense de, playoffların ikinci turunda Miami Heat'e elenmişlerdi.Ancak dün gece NBA Finallerinin 6. maçından sonra şampiyon olarak uzaklaşan bir Antetokounmpo vardı: Lakers forveti Kostas Antetokounmpo.McGee, şampiyonluk kutlamaları sırasında, şu ifadeleri kullandı:Sezon boyunca Kostas sadece beş maçta forma giymişti. Ve maçlardan sadece birinde, sahada dört dakikadan fazla kalmıştı. Ancak bu ihmal edilebilir katkıya rağmen, 22 yaşındaki Yunan forvet yüzüğünü alacaklar arasında bulunacak.