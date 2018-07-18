McGee: "Bu kadro gelmiş geçmiş en eğlenceli ekiplerden biri olacak"

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Los Angeles Lakers'ın bu seneki yeni imzalarından JaVale McGee, bu yılın Lakers kadrosunun "gelmiş geçmiş en eğlenceli takımlardan biri" olacağını söyledi.LeBron James'in yanı sıra, Rajon Rondo, Lance Stephenson ve Michael Beasley'yi de kadrosuna katan Lakers'ın imzalarıyla ilgili, McGee'nin açıklamaları şu şekildeydi:Bu yeni imzalardan özellikle McGee, daha pür eğlenceli kişiliğiyle dikkat çekiyor.