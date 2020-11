McDaniel: "Jordan, en çirkef oyunculardan biriydi!"

Eski Seattle SuperSonics yıldızı Xavier McDaniel, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı şimdiye kadarki en "çirkef" oyunculardan biri olarak tanımladı.



McDaniel, yakın tarihli bir röportajda, Jordan'ı çirkef bir oyuncu olarak nitelendirdi:



"Michael Jordan, karşılıklı oynayabileceğiniz en çirkef oyunculardan biridir. Mesela Larry Bird, bir maçı kazanmak için her şeyi yapar. Çelme takar, elinizi tutar ve hakemi kandırmaya çalışarak 'Bana faul yapıyor' der.



Sertlik her türden gelir. Mike gibi sert olabilirsiniz, yaygarayı koparır ve aman tanrım... Ancak Michael Jordan en çirkef oyunculardan biriydi."



SURATINA KÜFÜR ETMİŞTİ



SuperSonics tarafından dördüncü sırada Draft edilmiş olan McDaniel, vaktiyle verimli bir forvetti ve bir kez All-Star seçilmişti. Altı sezon sonra Phoenix Suns'a, aynı sezon içinde de New York Knicks'e takas edilen McDaniel, 1992'de Jordan'la ufak bir münakaşaya girmişti.



1992 Doğu Konferansı Yarı Finalleri sırasında McDaniel ve Knicks, şiddetli rakipleri Bulls ile karşılaşmıştı. 7. maçta McDaniel, Jordan'ın takım arkadaşı Scottie Pippen ile tartışmıştı.



Knicks forveti onunla tekrar konuşmaya çalıştığında, Jordan araya girmiş ve McDaniel'ın yüzüne "S**tir git" demişti. Sinirlerin gerildiği karşılaşmada, MJ 42 sayı atmış ve takım olarak Knicks'e karşı 29 sayı farkla bir galibiyete ulaştırarak, New York ekibini playoff yarışının dışında bırakmıştı.