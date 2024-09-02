McConnell, 45 milyon dolara 4 yıl daha Indiana'da

Indiana Pacers guardı TJ McConnell, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre takımla mevcut kontratını dört yıllığı 45 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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McConnell, 45 milyon dolara 4 yıl daha Indiana'da
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02 Eylül 2024 11:36
Indiana Pacers guardı TJ McConnell, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre takımla mevcut kontratını dört yıllığı 45 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Beş yıl önce serbest oyuncu olarak Indiana'ya katılan McConnell'ın ekiple olan önceki sözleşmesinin bitimine bir yılı daha bulunuyordu.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 71 maçta kariyerinin en yükseği olan 10,2 sayının yanı sıra, 5,5 asist ortalamaları kaydetmişti.

McConnell, Indiana'nın Doğu finallerine ulaştığı geçtiğimiz playofflarda maç başına 11,8 sayı ve 5,1 asist ortalamasıyla öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

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