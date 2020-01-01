McCollum ve Mitchell, Tatum'ın "max" dedikodusuyla ilgili şaka yaptılar

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell ve Portland Trail Blazers oyuncusu CJ McCollum, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'un maksimum sözleşme uzatması alacağına dair söylentilere Twitter'dan yorum getirdiler.



22 yaşındaki Tatum, Celtics'ten "büyük olasılıkla" maksimum bir uzatma kontratı alacağına dair söylentilerin ortasında yer almıştı ve bu dedikodular, birçok kişinin dikkatini çekti. Bu kişiler arasında Mitchell ve McCollum da bulunuyordu.



McCollum, raporların Tatum'un maksimum uzantısının "büyük olasılıkla" gerçekleşeceği söylentisine güldü. Çünkü Portland guardına göre, Boston bu opsiyonu düşünürken tereddüt etmemeli:



"'Büyük olasılıkla' haha. Şakayı bir kenara bırakıp, çantayı getirirlerse iyi ederler."



McCollum, Tatum'ın yeteneğine ve Boston'ın geleceğin süperstarı olma potansiyeline inanıyor. Aynı şey, büyük anlaşması sonrası Tatum'dan akşam yemeği ısmarlamasını bekleyen Mitchell için de geçerli gibi görünüyor:



"Akşam yemeği senden!"



Tatum'ın mevcut anlaşması, 2020-21 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Bu da, Boston'ın muhtemelen daha önce olmasa da gelecek sezonun başlangıcından önce Tatum'a bir anlaşma teklif edeceği anlamına geliyor.



