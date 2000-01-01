McCollum: "Takım sahiplerinin bu tutumu, az çok bir şeyler anlatıyor"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, taraftarların NBA takım sahipleri hakkında, koronavirüs sonrası sezonun askıya alınması durumunu ele alma şekillerine bağlı olarak çok şey öğrenebileceklerini söyledi.



McCollum, The Athletic'den David Aldridge ile yapılan bir röportaj sırasında, takım sahiplerinin çalışanlar için ödeme yapmamalarının veya yalnızca oyuncular ilk önce yaptıktan sonra bunu yapmalarının, "asıl önceliklerinin ne olduğunu gösterdiğini söyledi:



"Ödeme yapmamış veya oyuncular yapana kadar bunu yapmaya gönüllü olmamış olan bazı takım sahiplerine baktığımızda, size asıl önceliklerinin ne olduğunu gösteriyor."



"Saygısızlık etmek istemem ama, multi-milyarder adamlarsınız. Asla başkalarının parasını saymam, ama çıkıp 'Bunu yapmayacağım. İstemiyorum. Çalışanlarım için ödeme yapmak istemiyorum.' diyebileceğiniz bir pozisyonda olmalısınız. Hiçbir şey söylememek, bence bir şeyler anlatır. Bu şekilde hissetmiyorsanız, bunun hakkında konuşmalısınız."



McCollum, KOVID-19 ile ilgili yardım programları için Portland ve çıktığı şehir Canton'daki hayır kurumlarına 170.000 dolar ödeme yapmıştı.



Blazers, Moda Center'da maç geceleri çalışan yaklaşık 1.000 yarı zamanlı çalışana 1.4 milyon dolar ödeme yapma sözü vermişti.



