Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, takas söylentilerine rağmen durumundan memnun olduğunu söyledi.



Adı bu yaz takas söylentilerine sıkça karışan McCollum'ın geleceği, yeni sezon yaklaştıkça belirsizliğini koruyor.



NBA kariyeri boyunca Portland forması giymiş olan CJ, bundan sonra ne olacağı konusunda çok endişeli olmadığını ve mevcut takımında kalmak istediğini açıkladı:



"Günün sonunda ne olacaksa, olacak. Durumumdan memnunum. Altı yılı ilk beş oyuncusu olmak üzere, üst üste sekiz yıldır ekibimizi playofflarda daha iyi bir noktaya götürmenin yollarını bulma arayışında oldum. Önümüzdeki sezon playofflara tekrar dönmeye çalışmanın mücadelesini dört gözle bekliyorum."



Geçtiğimiz sezon Trail Blazers için maç başına 23.1 sayı, 3.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalamış olan McCollum'ın kontratının bitmesine üç yıl daha var ve önümüzdeki sezon 30 milyon doların üzerinde para kazanmaya hazırlanıyor.



