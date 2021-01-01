McCollum, takas söylentilerine karşılık verdi

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, yakın zamandaki takas söylentileri üzerine sessizliğini bozdu.



Muhtemel bir takas hakkında dedikodular dolanırken, McCollum sakinliğini koruyarak ve geleceğinin durumunu havada bırakarak, bu konuşulanlara şu şekilde cevap verdi:



"Ben sıfırdan gelip bir şeyden fazlası olmayı başarmış biriyim. Çok çalışırım ve işimi elimden gelenin en iyi şekilde yaparım. Herkesin kendi görüşüne sahip olma hakkı vardır. Bu, takas edildiğimi görmek istedikleri anlamına gelse bile. Bu sporu yaptığınızda, hayatın bir parçası oluyor."



McCollum, Trail Blazers'da oynadığı sezonu maç başına 21.3 sayı ortalamasıyla tamamlamış olsa da, sezonun başlarında ayağını kırmadan önce kesin bir All-Star gibi görünüyordu. Sakatlanmadan önce CJ, ilk 13 maçında maç başına 26.7 sayı ortalamasına sahipti.



McCollum'un gelecekte takas edilip edilemeyeceğine dair bir bilgi olmasa da, takımın basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey, en az dört oyuncunun kadroda kalacağını doğrulamıştı.



