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McCollum: "Schröder'ın bu yıl kanıtlayacak çok şeyi var"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Boston Celtics'in yeni point guardı Dennis Schröder'ın bu sezon "kanıtlayacak çok şeyi olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Boston Celtics'in yeni point guardı Dennis Schröder'ın bu sezon "kanıtlayacak çok şeyi olduğunu" söyledi.

McCollum, kendi podcast'inin son bölümünde Celtics ve Schröder arasındaki tek yıllık anlaşma hakkında şu şekilde konuştu:

"Tek yıllık sözleşmede oynadığı bir durum içinde. Kanıtlayacak çok şeyi var. Şimdi, muhtemelen kızgındır. Muhtemelen bu durumdan ötürü biraz hüsrana uğramıştır ama aynı zamanda motive de olmuştur.

Bana kalırsa buna benzer zorluklardan geçme ya da muhtemel olarak gelen parayı geri çevirme konusunda en iyi şeylerden biri, John Collins'in yaptığına benzer bir şekilde, motive olmanız ve neyin tehlikede olduğunu anlamanızdır.

Bu parayı geri çevirdiyse ve yaklaşık 5.9 milyon dolarlık bir kontratla oynuyorsa, bu sezon için birçok şeyin tehlikede olduğunun farkında. Yaklaşımının ve zihniyeti bu yıla girerken farklı olacağını düşünüyorum."

Schröder, geçtiğimiz sezon Lakers'tan gelen dört yıllığı 84 milyon dolarlık bir kontrat uzatma teklifini reddetmişti ve sezon sonunda Celtics ile 5.9 milyon dolar değerinde tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı.


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