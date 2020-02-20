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McCollum, NBA'siz boş zamanında neler yapacak?

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, NBA'in askıya alınması hakkında konuştu ve boş zamanı boyunca ne yapacağını anlattı.

Haber; Sporx.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, NBA'in askıya alınması hakkında konuştu ve boş zamanı boyunca ne yapacağını anlattı.

Blazers guardı, The Undefeated'den Marc J. Spears ile konuştu:

"Bu şu an ligdeki yedinci yılımdayım, ama basit. Bu zamanı tekrar odaklanma, sevdiklerimle vakit geçirme, herkesin güvenli olduğundan emin olarak geçireceğim ve büyük olasılıkla bir noktada geri dönmemiz gerekeceğini anlarken, oyundan uzaktayken bu zamanın tadını çıkaracağım."

"Ama bu zamanı ofisime oturmak, telefon görüşmelerimi yapmak, gayrimenkul planlarım ve sahip olduğum bazı iş planları üzerinde çalışmak, yatırım yaptığım fonlar ve podcastim üzerinde çalışmak için değerlendireceğim."

NBA, Utah Jazz'in All-Star pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için testinin pozitif çıkmasından sonra 2019-20 sezonunu askıya almıştı.


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