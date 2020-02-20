McCollum: "NBA sezonu, eninde sonunda devam edecektir"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, 2019-20 NBA sezonunun eninde sonunda devam edeceğine inandığını belirtti.



McCollum şu anda bekleme modunda olduğunu ve Portland'da mı kalacağını yoksa Ohio'ya mı gideceğini bilmediğini söyledi.



NBA, sezonu Çarşamba günü Utah Jazz'in All-Star pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs testinde pozitif sonuç alması sonrasında askıya almıştı. Takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı.



McCollum, açıklamasında şöyle konuştu:



"Seyahat durumunun nasıl olduğundan bile emin değilim. Beklemedeyiz. (Blazers'ın) antrenman programlarını bilmiyorum. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bir süre [Portland'da] olacağım. Büyük amcam aslında vefat etmişti, bu yüzden cenaze töreni için eve gitmem gerekecek."



CJ, Bu NBA sezonunun devam edip etmeyeceğiyle ilgili ise "Sanırım edecek, ancak sağlık ve güvenlik, ana önceliğimiz olmalı, ve öyle de." yorumunu yaptı.



McCollum ve Blazers'ın normal sezonda 16 maçı kaldı. NBA çevresinde sezonun Ağustos ayına kadar devam edebileceğine dair iyimser yorumlar da bulunuyor.



