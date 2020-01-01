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McCollum: "Melo, ne kadar olgunlaştığını belli ediyor"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Carmelo Anthony'nin bu sezon Trail Blazers için benchten gelmesi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Carmelo Anthony'nin bu sezon Trail Blazers için benchten gelmesi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

McCollum, NBC Sports'tan Dylan Mickanen'a, Anthony'nin bu rol değişikliğini ele alma şeklini takdir ettiğini söyledi:

"Bence olduğu kişi ile, temsil ettiği kişi konusunda bir yanlış anlama var. Bana kalırsa kariyerinin bu aşamasında, tabii ki ilk beşte oynayacak kadar yetenekli ama takım için neyin en iyi olduğunu çözmeye çalışıyor.

Bir ivme yakalamamız adına bunu yapıyor ve bence bu kendisinin olgunluğunu, bir oyuncu olarak nasıl bir ilerleme kaydettiğini, ayrıca geride bıraktıklarıyla ve kazandığı başarılarla ne kadar rahat hissettiğini gösteriyor.

Hiç şüphe yok ki bir Hall of Fame oyuncusu ama bence bunu yapmaya istekli olması, onun son derece olgun ve zihniyeti ile düşündükleri açısından, hayatının farklı bir aşamasında olduğunu belli ediyor."

Anthony, geçtiğimiz sezon Blazers için 15.4 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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