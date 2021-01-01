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"McCollum - Harden takası, ciddi bir şekilde değerlendirilmeli" iddiası

Bir NBA analistine göre Portland Trail Blazers, Houston Rockets süperstarı James Harden'ı almak için CJ McCollum'ı takas etmeyi "ciddi bir şekilde değerlendirmeli".

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA analistine göre Portland Trail Blazers, Houston Rockets süperstarı James Harden'ı almak için CJ McCollum'ı takas etmeyi "ciddi bir şekilde değerlendirmeli".

McCollum, bu sezon Portland formasıyla maç başına 28.0 sayı, 5.7 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalayarak, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Bazı Blazers taraftarları, Harden gibi büyük bir yıldızı almak anlamına gelse bile, ekibin kendisini tutması gerektiğini savunuyor.

Bleacher Report'tan Greg Swartz, Rockets yıldızını alma fırsatı bulduğu takdirde, ekibin neden CJ'den vazgeçmesi gerektiğini şu şekilde açıkladı:

"Portland geçmişte McCollum takasına direnirken, şutör guard rotasyonunu geliştirmek için müsait oyuncu da pek ortaya çıkmamıştı. Lakin şu anda var.

Lillard ve Harden'lı bir backcourt, kimyayı düzeltmek biraz zaman alsa bile, kolayca NBA'in en iyisi olurdu. McCollum ile yolları ayırmak, her türlü takas senaryosunda en son çare olmalı. Ancak Harden'ı almak için bunu yapmak, Olshey ve Blazers ön bürosu tarafından ciddi bir şekilde değerlendirilmelidir."

Kariyerinde sekiz kez All-Star ve üç kez de sayı kralı olan Harden, bu ölü sezonda olup bitenlere rağmen bu sezon halen 33.0 sayı ve 10.8 asist ortalama yakalamayı başarıyor.


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