McCollum: "Dame'in bu yıl MVP olmaması için sebep göremiyorum"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, takım arkadaşı Damian Lillard'ın neden bu sezon MVP olmayı hak ettiğini açıkladı.



Bu sezon McCollum ve Jusuf Nurkic'ten yoksun olduğundan ötürü Blazers'ın hücumunu sırtlayan Lillard, maç başına kariyerinin en yükseği olan 30.0 sayının yanı sıra, 7.9 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalıyor.



Yakın zamanda ESPN'in SportsNation programına konuk olan CJ, Lillard'ın MVP ödülünü neden hak ettiğini şu şekilde dile getirdi:



"Bana kalırsa tutarlılığına ve oyun seviyesini her yıl nasıl yükselttiğine bakmak lazım. Geçen yıl da MVP ödülüne layık olduğunu iddia edebilirdiniz. Tabii ki bizim takım derecemiz Giannis, LeBron ve yarıştaki bazı adamlarınki kadar iyi değildi, ancak bu yıl, bireysel performans bazında diğer adayların arasından kolayca sıyrılıyor.



Rakamlar belli. Daha iyi hale geldiler. Kritik anlardaki performansı çılgınca. 2012'de geldiğinden beri en çok maç kazandıran basketi o atmıştı sanırım, 34 tane var ve devam da ediyor. Bu yüzden şu anda MVP'nin o olduğunu söyleyebilirim.



Ve kadroya döndüğümüzde bu seviyeyi sürdürmeye devam ederse, ödülü kazanmaması için bir sebep göremiyorum. Çünkü maç kazanmaya devam edeceğiz."



