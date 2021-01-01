McCollum: "Dame kimseye nefret göstermez, onu özel kılan budur"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, takım arkadaşı Damian Lillard'ı özel kılan şeyi açıkladı.



McCollum kısa süre önce 'Let's Get Technical' isimli podcast'te yer aldı ve Lillard ile oynamanın nasıl bir şey olduğu sorulduğunda, 29 yaşındaki oyuncu takım arkadaşı için övgülerde bulundu:



"Dame gerçekten sağlam ve göründüğü gibi bir adamdır. Hakikidir, size doğruyu söyler. Açık sözlüdür ama aynı zamanda iyi bir takım arkadaşıdır. Nefret gösteren biri değildir. Ve bu ligde bildiğiniz gibi, bir sürü kişiden nefret görebiliyorsunuz, takım arkadaşlarınızdan bile. Başarılı olduğunuzu görmek istemeyen başka takımlardan adamlar da olabiliyor."



CJ ayrıca Lillard'ın takım arkadaşları için ne kadar destekleyici olduğunu da açıkladı:



"Bence onun olayı daha çok insanları güçlendirmekle ilgili. Bazı şeyleri yapmak adına, bir lider olmak için insanlara üstü kapalı laf atmaz. Size üstünlük sağlamaya çalışmaz. Kim olduğunu bilir ve kendiyle oldukça barışık biridir."



"TANIŞIKLIĞIMIZ, NBA'DEN ÖNCESİNE DAYANIR"



CJ son olarak, Lillard'ı NBA'den önce nasıl tanıdığına dair ilginç bir hikaye de paylaştı:



"O sizi güçlendirecek tipte bir adamdır. Ve iyi anlaşırız. Komik gelebilir ama onu lige gelmeden önce de tanırdım. Üniversite zamanında bağlantı kurmaya başlamıştık. İkimiz de ayağımızı kırmıştık ve rehabilitasyon sürecinde bir diyalog kurmuştuk. Yani doğal olarak gelişmişti. Hiç zorlama olmadı. Çoğu zaman, bazı ilişkiler zoraki olabiliyorlar."



Lillard bu sezon maç başına 28.8 sayı, 7.1 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



