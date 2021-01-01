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McCollum: "Dame ile şampiyonluk hakkında sıkça konuşmuştuk"

Portland Trail Blazers yıldızı CJ McCollum, Damian Lillard ile Portland şehri ve Trail Blazers ekibi için bir şampiyonluk kazanmak hakkında sıkça konuştuklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı CJ McCollum, Damian Lillard ile Portland şehri ve Trail Blazers ekibi için bir şampiyonluk kazanmak hakkında sıkça konuştuklarını açıkladı.

Bleacher Report'tan Jake Fischer ile yaptığı röportajda McCollum, geçit töreni sırasında hangi arabayı kullanacakları hakkında bile konuştuklarını belirtti:

"Bunu birçok kez ayrıntılı olarak konuşmuşluğumuz oldu. Nasıl bir his olurdu, nasıl görünürdü, nasıl bir arabaya binerdik? Üstü açılan araba mı yoksa klasik bir kamyonet falan mı?

Bu ikimizin de düşündüğü bir şeydi. Şahsen benim de sık sık aklıma gelen bir şey. Ne zaman arenaya arabayla gitsem, o geçit törenini yapmak ne kadar güzel olurdu diye düşünürüm."

CJ ve Dame, şimdiye kadar playofflarda en son 2019 yılında Batı Konferansı Finallerine yükselebilmişlerdi.


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