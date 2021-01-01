McCollum: "Dame ayrılmamı istese, bence bana söylerdi"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, hakkında çıkan takas söylentileri üzerine konuştu.



Trail Blazers organizasyonel bir yol ayrımıyla karşı karşıyayken, McCollum'ın geleceği belirsiz durumda. Blazers'ın, Damian Lillard'ın etrafında yapılanmak adına yapacağı büyük bir hamleye McCollum'ı da dahil edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. McCollum'ın en büyük savunucusu olan eski genel menajer Neil Olshey'nin ise önceki hafta işine son verilmişti.



The Athletic'ten Jason Quick, Lillard'ın yönetim üzerindeki baskısının ilişkilerini bozup bozmadığını sorduğunda, McCollum'dan şu yanıtı aldı:



"Dame ile iyi bir ilişkimiz var. Kendisi konuştuğunda herkesin haberi oluyor. 'Kaynaklar' veya 'anonim' kelimesini duyduğunuzda, Dame'in adı yazmadığı için bunun ondan gelip gelmediğini mutlak olarak bilemem. Ama genelde bir şeyler söylediğinde, ismiyle arkasında durur. Birbirimiz hakkında ne düşündüğümüzü ikimiz de biliyoruz. Organizasyonun da en iyisi olarak düşündüğü şeyi yapması gerekiyor."



McCollum, Lillard'la arasındaki durumun nasıl olduğunu düşündüğü sorulduğunda da, şunları söyledi:



"Eğer ayrılmamı isteseydi, bence bana söylerdi. Arkamdan falan konuşmaz, çünkü bu onun yapısında yok. Öyle biri değildir. Sağlamdır ve sözünün eridir."



