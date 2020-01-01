McCollum: "Basketbol, ikincil öncelik olacak"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, sezonun Orlando'daki Disney World'deki devamında, "basketbolun ikincil olduğunu" söyledi.



Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA) başkan yardımcısı McCollum, basketbolun ana meslekleri olmasına ve önümüzdeki birkaç ay içinde dünya spotunun merkezinde bulunmasına rağmen, neden ikincil olduğunu açıkladı:



"Bu bizim işimiz. Açıkçası bu yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğumuz var. Ama mahallelerimizi korumak, bize benzeyen, bizim gibi yerlerden gelen ve bizim seslerimiz tam olarak aynı olmayan insanları korumak da bizim işimiz. Bunun hepimizin aklında olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok proaktif olduk. Ve ben, eğitim ve eğitim reformu konusuna önem veren bir kişi olarak, bu görüşlere benzer düşüncelere, eğitime önem veren insanlara katılmaya çalıştım."



"Toplu olarak etki yaratmanın ve değişiklik yapmanın yollarını bulmaya devam ediyoruz. Ancak hapishane reformuna katılan insanlar da var. Polis reformunda yer alan insanlar ve aralarında daha da fazla olan birçok farklı şey var. Bu tartışmaları, konuşmaları yapmaya devam ediyoruz. Ve bizim için en önemli şey, eğitimdir. Konuştuğunuz konularda eğitilmek istiyorsunuz ve gerçekten bir tutkunuz var ve bunun sizin için ayrı ayrı bir odak noktası olduğundan emin olmanız gerekli."



