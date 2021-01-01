McCollum: "Bana kalırsa CP3, Suns'dan ayrılmaz"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Chris Paul'un Phoenix Suns'dan ayrılmayacağını düşünüyor.



Paul'un bu yılın playoffları boyunca gösterdiği başarılı bireysel performansı sırasında, ölü sezon döneminde New York Knicks gibi başka takımlara gidebileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.



McCollum, 36 yaşındaki veteran yıldız oyuncunun durumu hakkında fikirlerini, şu şekilde dile getirdi:



"Suns'ın Chris Paul'un ayrılmasına izin vereceği bir senaryo hayal etmek zor. Bunu isteyeceğini sanmam. Phoenix'e takas olmayı gerçekten istemişti. Bu takası herkesten çok Chris Paul dizayn etmişti. Oklahoma City'de Suns ile yaptıkları anlaşma, iki aydır masadaydı. Teklif yükselmemişti veya düşmemişti. En sonunda yaptıkları paketin aynısıydı.



Bu yaz onun için gerçekten büyük olacak. Takas piyasası geçen yıl çok daha küçüktü."



Bu yıl Devin Booker ile Phoenix ekibine liderlik eden CP3, takımı 1993'ten beri ilk kez NBA Finalleri'ne taşımıştı.



