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McCollum, akciğer sönmesi yüzünden süresiz kadro dışı!

Portland Trail Blazers, CJ McCollum'ın sağ akciğerinde 'pnömotoraks' (akciğer sönmesi) olduğunu ve süresiz kadro dışı olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers, CJ McCollum'ın sağ akciğerinde 'pnömotoraks' (akciğer sönmesi) olduğunu ve süresiz kadro dışı olacağını duyurdu.

Sonuç olarak McCollum'ın, bu gece Golden State Warriors'a karşı oynayacağı maç için takımla birlikte seyahat etmediği kaydedildi.

McCollum, 4 Aralık'ta Boston Celtics'e karşı kaburgalarından sakatlanmıştı ve geçtiğimiz Pazartesi günkü LA Clippers'a karşı oynayacağı maç için başlangıçta 'muhtemel' olarak listelemiş olsa da, sonrasında kadro dışı bırakmıştı.

McCollum'ın bu sezonki 20.6 sayı ortalaması, 2014-15 sezonundan bu yana en düşük sayı ortalamasıydı.


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