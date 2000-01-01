McCollum: "150 NBA oyuncusu, maaştan maaşa yaşıyor"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, eski NBA guardı Jay Williams'a, 150 NBA oyuncusunun koronavirüs nedeniyle "maaştan maaşa" yaşadığını düşündüğünü söyledi.



Takım sahipleri ve oyuncuları, işlerin durması nedeniyle para kaybetme durumunda kaldılar ve sezonun tamamen iptal edilmesi olasılığı da bulunuyor.



McCollum, Williams'a NBA'in "bu sezonun gelirinin yüzde 23.5'ini" kaybetme hızında olduğunu söyledi:



"Sanırım bir çok adam, özellikle asgari seviyedeki doğru bütçeleri olmayan ve bunun olmasını beklememiş insanlar zarar görecekler. Belki para ödünç verdiler ya da ailelerine para ödediler. Belki de birçok insanla ilgileniyorlar ve şimdi Amerika'da bir çok insan için bir iş kesintisi var. 450 oyuncudan muhtemelen 150'sinin maaştan maaşa yaşadıklarını söyleyebilirim."



NBA'in toplu pazarlık anlaşması, ligin, diğer şeylerin yanı sıra salgınlar nedeniyle kaçırılan her maç için oyuncu maaşlarını 1/92.6 oranında azaltmasına izin veriyor.



NBA oyuncularının planlanan 15 Nisan maaşlarını tam olarak alıp almayacakları henüz bilinmiyor. New York Times'dan Marc Stein'a göre, 1 Nisan çekleri dağıtıldığında, NBA oyuncularının yaklaşık yüzde 90'ı 2019-20 maaşlarının yarısından daha azını aldı.



McCollum, geçen yaz Blazers ile 100 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı. Bu sezon 27.556.959 dolar kazanması planlanmıştı, ancak bu durum, maçlar devam ettiğinde bu şekildeydi.



