McClung, bir kez daha Smaç Yarışması'nda!

Orlando Magic'in iki yönlü sözleşmeli guardı Mac McClung'un All-Star Hafta Sonu'nun Smaç Yarışması'na katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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McClung, bir kez daha Smaç Yarışması'nda!
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28 Ocak 2025 12:45
Orlando Magic'in iki yönlü sözleşmeli guardı Mac McClung'un All-Star Hafta Sonu'nun Smaç Yarışması'na katılacağı bildirildi.

McClung'ın, Stephon Castle, Matas Buzelis ve Andre Jackson Jr. ile birlikte Smaç Yarışması'na katılacak son oyuncu olacağı duyuruldu. McClung, 2023 ve 2024'teki son iki yarışmayı da kazanmıştı.

McClung, bu sezon Magic ile sadece bir maçta yer aldı ve üç sezonda toplam beş NBA maçında oynadı.

Bu sezon 10 G League maçında McClung, 33.6 dakikada 24.0 sayı, 3.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları kaydetmişti.

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