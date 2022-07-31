Mbwana Samatta'ya talip çıktı

a bir kez dahaveda etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu öncesizorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta'nın talibi çıktı.Yeni sezonda Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yer almış ancak oyuncunun performansı Portekizli hoca tarafından yetersiz bulunmuştu.Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı geçtiğimiz sezonun başında Royal Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Tanzanyalı golcü, Belçika ekibinde zaman zaman iyi performans sergilese de 29 yaşındaki futbolcunun opsiyonu kullanılmamıştı.Mbwana Samatta'ya yine Belçika'dantalip oldu. Kulüp, deneyimli golcüyü Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralamak için görüşmelere başladı. Ancak Gent, Samatta'nın maaşının tamamını karşılayamayacağını Sarı-Lacivertlilere iletti. Fenerbahçe'nin yine de teklifi değerlendirmesi bekleniyor.Mbwana Samatta'yla ilgili nihai kararın en geç birkaç gün içinde verileceği belirtildi. Geride bıraktığımız sezonda Royal Antwerp formasıyla ligde 27 maça çıkan oyuncu, 5 gol 4 asistlik istatistik yakalamıştı.