Mbwana Samatta'ya talip çıktı

Fenerbahçe'de gözden düşen Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'ya Belçika Ligi ekiplerinden Gent talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Mbwana Samatta'ya talip çıktı
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31 Temmuz 2022 12:29
Mbwana Samatta bir kez daha Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu öncesi 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta'nın talibi çıktı.

JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Yeni sezonda Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yer almış ancak oyuncunun performansı Portekizli hoca tarafından yetersiz bulunmuştu.

ROYAL ANTWERP OPSİYONUNU KULLANMAMIŞTI

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı geçtiğimiz sezonun başında Royal Antwerp'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Tanzanyalı golcü, Belçika ekibinde zaman zaman iyi performans sergilese de 29 yaşındaki futbolcunun opsiyonu kullanılmamıştı.

TALİBİ ÇIKTI, GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Mbwana Samatta'ya yine Belçika'dan Gent talip oldu. Kulüp, deneyimli golcüyü Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralamak için görüşmelere başladı. Ancak Gent, Samatta'nın maaşının tamamını karşılayamayacağını Sarı-Lacivertlilere iletti. Fenerbahçe'nin yine de teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

LİGDE 27 MAÇTA 9 GOLE KATKI YAPTI

Mbwana Samatta'yla ilgili nihai kararın en geç birkaç gün içinde verileceği belirtildi. Geride bıraktığımız sezonda Royal Antwerp formasıyla ligde 27 maça çıkan oyuncu, 5 gol 4 asistlik istatistik yakalamıştı.



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